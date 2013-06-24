Європейський Союз спрямував до спеціального фонду Державного бюджету України 150 млн євро у формі гранту. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Залучені кошти є другим траншем у межах Угоди між Україною та ЄС про фінансування програми “Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)”. Загальний передбачений обсяг – 300 млн євро.

Нагадаємо, що перший транш у розмірі 150 млн євро Україна отримала у грудні 2023 року.

Кошти другого траншу буде спрямовано на:

забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 1-4 класів – 65 млн євро;

відновлення портової інфраструктури – 50 млн євро;

підтримку безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції та доступу виробників сільськогосподарської продукції до фінансування – 20 млн євро;

відновлення критично важливих об'єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії рф, зокрема транспортної інфраструктури, критичних та комунальних об'єктів, комунальних послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень – 15 млн євро.

“Кошти буде спрямовано на безкоштовне шкільне харчування, підтримку об'єктів критичної інфраструктури, продовольчої безпеки та проектів з реконструкції, що є життєво важливими для відновлення України. В умовах війни Уряд України продовжує підтримувати зусилля з відновлення, щоб забезпечити комфортні умови життя для українців, підтримати бізнес та, як результат, відновлення економіки України. Вдячний країнам та інституціям ЄС за системну підтримку в усіх можливих напрямах”, — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.