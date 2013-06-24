Під час робочої поїздки до Одеси Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зустрівся з мешканцями пошкодженого будинку, по якому завдали удару росіяни в ніч на 2 березня. Внаслідок нічного обстрілу загинули 12 людей, з яких пʼятеро – діти. 18 квартир були повністю знищені. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За словами Міністра, впродовж останнього місяця, комісія Одеської міськради провела технічне обстеження пошкодженого будинку, а команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури разом з місцевою владою сприяли у вирішенні питань з оформленням документів для отримання компенсації за знищені квартири.

Станом на сьогодні вже 12 родин отримали житлові сертифікати по програмі компенсацій єВідновлення. Ще по шести родинам — оформлення на фінальній стадії. Рішення має бути прийняте найближчим часом.

«Київ, Харків, Одеса, Криворіжжя, Херсон, Дніпро, Донбас – великі й малі міста, селища – тільки з початку року росія випустила по Україні майже тисячу ракет, приблизно 2800 шахедів і майже 7 тисяч керованих авіабомб. Житлові будинки, цивільна інфраструктура – задача російських терористів посіяти страх і зневіру. Сьогодні вночі – жахлива трагедія в Харкові. Удар по житловому будинку і після прибуття рятувальників – наступний. Вже по ним. 4 загинули, 10 – постраждали.

Хочу звернутися до кожного українця. Ми ніколи не знаємо, куди російські терористи нанесуть наступний удар. Але ми точно знаємо, що кожний отримає посильну допомогу від держави і не залишиться з бідою сам на сам. Але, будь ласка, це дуже важливо, перевірте та за необхідності внесіть право власності на ваше житло у Державний реєстр речових прав. Особливо це стосується тих, хто не проводив жодних операцій з майном після 2014 року. Наявність права власності у ДРРП – це перша умова для отримання компенсації» — наголосив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.