Міністерство розвитку громад та територій України у співпраці з Укртрансбезпекою оприлюднили електронний Перелік автостанцій. Станом на сьогодні у Переліку зареєстровано понад 300 автостанцій, і робота над його наповненням триває. Ініціатива допоможе впорядкувати роботу автостанцій по всій країні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Створення Переліку було схвалено Урядом 10 вересня 2024 року в межах змін до постанови №176. Відтепер включення автостанції до Переліку є обов’язковою умовою для надання послуг перевізникам і пасажирам. У разі відсутності в Переліку, автостанції не будуть включені до автобусних маршрутів, що подаються на конкурси з перевезення пасажирів. Усі дозволи, видані до моменту оприлюднення Переліку, зберігають свою чинність.

Формування реєстру автостанцій відбувається за заявницьким принципом через зручний онлайн-формат, що мінімізує бюрократію та значно спрощує процес.

У найближчій перспективі профайли автостанцій стануть більш деталізованими: до них буде додано фотографії, посилання на офіційні веб-сайти та онлайн-сервіси, а також контактні номери телефонів для отримання довідкової інформації. Це зробить інформацію корисною не лише для перевізників, а й для пасажирів.

Щоб додати автостанцію до Переліку, її власнику потрібно за посиланнямзаповнити просту заявку. Для цього потрібно мати електронний підпис. У заявці треба вказати адресу автостанції, її розташування та основні дані: скільки є платформ, місць для стоянки, години роботи, чи є зали очікування та вбиральні. Також важливо правильно вписати реєстраційний номер автостанції з Державного реєстру прав на нерухомість.

Докладні інструкції доступні в кабінеті користувача після авторизації.

У разі наявності запитань можете звернутися за телефоном Укртрансбезпеки: 044 350 06 45 (внутрішній 910).