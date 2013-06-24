Мінінфраструктури та Міжнародна організація міграції спільно вирішуватимуть проблеми вимушених переселенців. Відповідний Меморандум про співробітництво підписали Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та Голова Представництва Міжнародної організації міграції в Україні Ан Нгуєн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Меморандум передбачає надання підтримки для захисту та рівного доступу до надання допомоги і послуг внутрішньо переміщеним особам, людям, які повертаються до місць постійного проживання та іншим постраждалим від війни групам населення.

«Ми вдячні Міжнародній організації міграції України за послідовну підтримку України та ефективну співпрацю. Спільно з міжнародними партнерами ми створюємо умови для повернення українців додому.

Внаслідок військової агресії росії було зруйновано/пошкоджено понад 18 тисяч багатоповерхівок та майже 139 тисяч приватних будинків.

Ми працюємо над системними рішеннями, які дозволять забезпечити українців комфортними умовами для проживання. Вже ухвалений закон, який дозволяє громадянам України, чиє житло було зруйноване, отримати житловий сертифікат для купівлі нового житла в будь-якому місті чи селі України. Крім того, спільно з експертами розробляється деталізований механізм компенсації за пошкоджене майно. Не менш важливим є питання відновлення інфраструктурних об’єктів для надання якісних послуг українцям.

Меморандум, який ми підписали, дасть можливість координувати спільні дії для надання ефективної допомоги тим, хто її вкрай потребує», — зазначив Олександр Кубраков.

Меморандум має активізувати роботу з розробки потенційних та реалізації поточних спільних програм і проектів.

Співробітництво реалізовуватиметься шляхом:

підтримки державної політики та законодавчої бази, пов'язаної з роботою МОМ щодо сфери гуманітарної допомоги, розвитку та миру;

наданням гуманітарної і міжнародної технічної допомоги;

співпраці на рівні Уряду;

транскордонної співпраці;

підтримки інтегрованого управління кордонами /гуманітарного управління кордонами;

реконструкції, облаштування та ремонту пунктів пропуску через державний кордон та прилеглої до них інфраструктури;

розробки, впровадження та підтримки управління стійкими рішеннями щодо доступного та соціального житла;

оцінки, відновлення, реконструкції та модернізації громадської інфраструктури, включаючи, серед іншого, системи водо- та електропостачання, водовідведення та теплопостачання;

розвитку і відновлення бізнес-інфраструктури та інших ініціатив економічного відновлення.

Довідково

Представництво Міжнародної організації міграції працює в Києві з 1996 року. МОМ в Україні надає допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) і людям, які постраждали від війни, протидіє торгівлі людьми, надає допомогу Уряду у протидії неврегульованій міграції та покращенні системи управління міграційними процесами, а також розробляє політику в галузі охорони здоров’я, яка враховувала б мігрантів.

З початку повномасштабної війни МОМ переорієнтувала свої програми та проекти. З лютого 2022 року по березень 2023 року охопили майже 3 млн людей гуманітарною підтримкою, яка включає надання непродовольчих товарів та предметів гігієни; заходи у сфері водопостачання, санітарії та гігієни; багатоцільову грошову допомогу; медичну допомогу та заходи у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки; сприяння колективним центрам; захист та інші види допомоги.