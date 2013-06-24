Система онлайн-бронювання вантажними перевізниками місць для перетину кордону (єЧерга) буде діяти загалом на 16 пунктах пропуску з країнами ЄС та Молдовою. До вже працюючого за цією системою пункту пропуску «Ягодин - Дорогуськ» додадуться ще 15 пунктів пропуску. Рішення про це ухвалили сьогодні на засіданні Уряду. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Розпочатий у грудні минулого року пілотний проект довів: ми можемо ліквідувати фізичні черги, керувати транспортними потоками та з повагою ставитися до перевізників, – наголосив Віце-прем’єр-міністр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. - Лише на одному пункті перетину кордону «Ягодин-Дорогуськ», починаючи з грудня, понад 75 тисяч вантажівок виїхало з України завдяки електронній послузі. Обовʼязковість єЧерги на Ягодині допомогла уникнути колапсу у дні, коли Польща призупинила ввезення зернових. Вантажівки, які перевозили іншу номенклатуру, продовжили рух відповідно до визначеного часу».

За словами Віце-прем’єр-міністра, проект має кілька ключових переваг: для перевізників це очевидний економічний ефект – можна планувати перевезення і не витрачати гроші на кількаденне простоювання на кордонах. Для держави – це інструмент для аналізу транспортних потоків, впорядкування перевезень та ліквідації фізичних черг на кордонах.

єЧерга – це сервіс, аналогів якого немає в жодній країні Європейського союзу. Він розроблений Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Міністерством цифрової трансформації та Агентством відновлення за підтримки USAID/UKaid проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS» та реалізується спільно з Держслужбою з безпеки на транспорті. Це абсолютно безкоштовна державна послуга.

До кінця травня єЧерга буде працювати в тестовому режимі. До пункту пропуску Ягодин додадуть найбільші пункти пропуску: Рава-Руська, Краківець, Шегині, Ужгород, Порубне, Тиса (Чоп) – Захонь, Рені та інші.

Реєстрація водіїв в електронній черзі розпочнеться з 8 травня. Це можна зробити в застосунку чи на сайті https://echerha.gov.ua/. З середини травня перетин кордону для вантажівок буде можливим лише за записом в електронній черзі.

У планах Міністерства – поширити послугу на пасажирські перевезення.

єЧерга є лише частиною системної роботи з модернізації та розбудови пунктів перетину кордону. Протягом року відбуватиметься їхня передача в управління Агентства відновлення України.