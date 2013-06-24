Меморандум щодо підвищення енергетично стіикості громад підписано під час проведення Конгресу місцевих і регіональних влад під головуванням Президента України між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Мінекономіки, Міненерго, Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження і керівниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування: Асоціація міст України, Українська асоціація районних та обласних рад, Всеукраїнська асоціація громад, Асоціація об’єднаних територіальних громад. Головна мета співпраці — енергонезалежність України і наближення до стандартів ЄС в галузі енергоефективності, зокрема реалізація заходів з підвищення енергоефективності будівель, розвитку альтернативних джерел живлення, підтримки енергосервісних контрактів та залучення інвестицій.

За словами виконувача обов’язків міністра Василя Шкуракова, завдяки співпраці державних органів, органів місцевого самоврядування та профільних асоціацій очікуємо на значне зростання кількості термомодернізованих будівель і побудованих сонячних електростанцій, повідомляє Мінінфраструктури.