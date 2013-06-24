Міністерство економіки скасувало черговий інструмент державного регулювання господарської діяльності. Відповідно наказу Мінекономіки, скасовано надання довідки з бази даних про наукові метрологічні центри, метрологічні центри і повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. Про це повідомляє Урядовий портал.

Раніше цей інструмент, що належить до сфери компетенції Міністерства економіки, серед інших розглянула та рекомендувала скасувати Міжвідомча робоча групу з дерегуляції.

«Скасування цієї довідки в черговий раз доводить, що рішення Міжвідомчої групи з дерегуляції виконуються. Таким чином ми створили прозорий та дієвий механізм для спрощення ведення бізнесу, закликаємо всіх ним користуватись. В свою чергу Міністерство економіки не є лише модератором, але й флагманом процесу, втілюючи рекомендації міжвідомчої групи так швидко, як дозволяють відповідні процедури», - зазначила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України, співголова МРГ з дерегуляції Юлія Свириденко.

Наказ Міністерства економіки «Про внесення змін до Порядку ведення бази даних про наукові метрологічні центри, метрологічні центри і повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації» підвищить ефективність державного управління та державної служби. Серед іншого, скасування інструменту позбавляє Мінекономіки неактуальних функцій та створює можливості для оптимізації роботи Міністерства.

Нагадаємо, Міжвідомча робоча групу з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності створена рішенням Уряду 13 січня 2023 року. До робочої групи увійшли, зокрема, представники міністерств економіки, цифрової трансформації, захисту довкілля та природних ресурсів, юстиції, фінансів, регуляторної служби. До роботи МРГ залучені експерти Офісу ефективного регулювання.

Мінекономіки стало першим Міністерством, чиї інструменти було проаналізовано МРГ. За підсумками роботи група рекомендувала скасувати понад третину чинних інструментів держрегулювання у сфері компетенції Міністерства.