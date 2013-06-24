Платформа UNITED24 запускає напрям «Гуманітарне розмінування» для збору коштів на розмінування українських земель. Про це оголосив Президент України Володимир Зеленський під час саміту UNITED24, передає Урядовий портал.

На сьогодні Україна – одна з найбільш замінованих країн світу. Через повномасштабне вторгнення росії наразі заміновано близько третини території держави. Лише за попередніми оцінками експертів, 10% сільськогосподарських земель непридатні для використання. А це означає постійну загрозу для людських життів, величезні втрати для економіки та десятиліття на розмінування й відновлення ґрунтів. За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування України буде коштувати 37,4 млрд доларів.

Пришвидшити очищення українських територій від наслідків російської окупації – це один із найважливіших викликів сьогодення. Тому платформа UNITED24 запускає окремий напрям «Гуманітарне розмінування». Усі зібрані кошти будуть спрямовані на спеціальний рахунок, відкритий Міністерством економіки.

«174 000 кв. км в Україні забруднені вибуховими речовинами. Більше половини країн у світі мають меншу площу. Треба зробити ці території безпечними для життя. Інакше їм загрожує знелюднення та занепад. І ми мусимо робити це негайно, бо гинуть люди. Так, кілька днів тому два трактористи загинули на полі у Харківській області. Наразі Україна має 10 машин та 2000 саперів. Цього точно недостатньо, щоб продовжити очищати сільськогосподарські землі», — сказала Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, минулого року, одночасно з запуском платформи UNITED24, було відкрито збір на напрям «Оборона та розмінування». Зокрема, завдяки цьому вдалося придбати перший в Україні Armtrac 400. Це найбільший і найефективніший у своєму класі транспортний засіб для розмінування вартістю понад 18 млн доларів. Він став до роботи на Харківщині у жовтні 2022 року. Зараз працює у Херсонській області над розмінуванням сільськогосподарських земель.