Міністерство економіки України та Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо створення стратегічного партнерства, спрямованого на посилення економічної інтеграції внутрішньо переміщених людей, осіб, що повертаються, біженців та осіб без громадянства в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Співпраця об’єднає зусилля та можливості обох сторін для залучення внутрішньо переміщених людей у національний ринок праці та зосередиться на сприянні розширення доступу до інформації про економічні програми та можливості, зокрема пов’язані з працевлаштуванням і забезпеченням засобами до існування.

Важливим елементом є спільна розробка спеціальної Сторінки з працевлаштування, яка присвячена економічній інтеграції та можливостям для людей, переміщених через війну, на інформаційній платформі УВКБ ООН «Україна - це Дім». Це інноваційна цифрова платформа, створена для надання своєчасної та неупередженої інформації, яка допоможе українцям, які стали внутрішньо переміщеними людьми чи біженцями за кордоном через війну, приймати зважені рішення щодо повернення додому або продовження перебування в приймаючих громадах чи країнах.

«Одне з головних завдань держави — створити умови для повернення українців додому. Уряд працює над працевлаштуванням, підтримкою бізнесу та доступом до сучасної освіти і перекваліфікації. Повернення громадян після війни прискорить відновлення країни та економіки. Ми вдячні Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців за платформу, де українці за кордоном можуть знайти інформацію про гранти, навчання та перекваліфікацію», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, в Україні склалася ситуація, коли роботодавцям бракує кваліфікованих фахівців, а безробітні не мають затребуваних навичок. Щоб подолати структурне безробіття Міністерство економіки разом з міжнародними партнерами та донорами реалізує цілу низку програм для перекваліфікації та підвищення кваліфікації українців.

Міністерство економіки й надалі сприятиме розвитку Сторінки з працевлаштування, надаючи інформацію про державні грантові програми для українців, які бажають повернутися додому, та можливості для тих, хто бажає отримати нові спеціальності чи підвищити професійні навички.

Співпраця також сприятиме збору та аналізу даних, які допоможуть інформувати та формувати політику та програми для зміцнення економічної стійкості громад – з особливим наголосом на покращенні доступу до зайнятості та економічного залучення для переміщених осіб та інших постраждалих від війни людей.

«Цей Меморандум про взаєморозуміння є важливою віхою в наших зусиллях підтримати економічну інтеграцію тих, хто був переміщений через війну і, як наслідок, втратив засоби до існування. З періодичних опитувань УВКБ ООН щодо намірів біженців ми знаємо, що доступ до роботи є однією з передумов до сталого повернення. Об’єднавши зусилля з Міністерством економіки, ми допомагаємо створити можливості для працевлаштування, які не лише допоможуть людям налагодити своє життя та знову стати самозабезпеченими, а й сприятимуть економічному відродженню та сталому відновленню України», – сказала Кароліна Ліндхольм Біллінг, Представниця УВКБ ООН в Україні.

Підписання Меморандуму відбулося під час візиту до Києва Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді, де він зустрівся з представниками Уряду України. Цього тижня Філіппо Гранді відвідав Україну вшосте починаючи з лютого 2022 року, щоб підтвердити непохитну солідарність УВКБ ООН з народом України та закликати до безперервної міжнародної підтримки для надання гуманітарної допомоги та відновлення України, а також подальшого захисту та допомоги мільйонам українських біженців за кордоном.

Окрім Києва, Філіппо Гранді також відвідав Одесу, Харків та Суми, щоб зустрітися з ВПО та постраждалими від війни людьми та стати свідком проектів і програм підтримки тих, хто цього потребує.

Довідково

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року УВКБ ООН підтримало 4,3 мільйонам людей в Україні в 2022 році за допомогою різних програм гуманітарної допомоги та відновлення; 2,63 млн осіб у 2023 році; і надало понад 1,5 мільйона багатогалузевих послуг постраждалим від війни людям по всій країні у 2024 році.