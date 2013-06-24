31 липня Міністерство економіки України уклало вже другий договір про співпрацю в рамках державної програми «Державне стимулювання створення індустріальних парків». Другим державним банком, що доєднався до програми, став Укргазбанк. Підтримка індустріальних парків є частиною політики «Зроблено в Україні», ініційованої Президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Завдяки цьому ініціатор створення чи керуюча компанія індустріальних парків можуть подавати заявки на отримання державного стимулювання за двома ключовими напрямами.

Перший напрям передбачає безповоротне фінансування для облаштування індустріальних парків та будівництва необхідної інженерно-транспортної інфраструктури. До цього входять дороги, лінії зв’язку, газо-, водо- та електропостачання. Це значно полегшить розвиток індустріальних парків та сприятиме створенню привабливих умов для інвесторів.

Другий напрям надає можливість отримати компенсацію витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж. Ця компенсація зменшить фінансовий тягар для ініціаторів проектів та сприятиме швидшому введенню індустріальних парків в експлуатацію. Нагадаємо, що на час дії воєнного стану компенсація здійснюється виключно за приєднання до електромереж.

“Підписання договору з Укргазбанком є важливим кроком у розвитку індустріальних парків. Співпраця з банківським сектором надасть ініціаторам доступ до безповоротного фінансування для розвитку інфраструктури та компенсації витрат на підключення до інженерних мереж, що значно спростить реалізацію проектів і створить привабливі умови для інвесторів.

Кожен вкладений долар в індустріальні парки приносить значні приватні інвестиції та створює нові робочі місця, що критично важливо для відновлення економіки. Індустріальні парки забезпечують розвиток інфраструктури, залучають інвестиції у виробничі потужності, обладнання та технології, створюють нові робочі місця, зміцнюють економіку та підвищують її конкурентоспроможність на міжнародному рівні”, - зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

«Дуже важливо, що Уряд створив механізм стимулювання створення індустріальних парків. Їх підтримка сприятиме розвитку економіки, особливо переробної промисловості, створенню нових робочих місць й, звісно, залученню інвестицій в країну, які необхідні, зокрема, для повоєнного відновлення України. Укргазбанк, як уповноважений банк програми, пропонує учасникам індустріальних парків широкий перелік послуг, а також підтримку імпорту та експорту через інструменти торговельного фінансування, кредитування, в тому числі експортерів», - зазначив в.о. голови правління Укргазбанку Родіон Морозов.

Очікується, що найближчим часом Міністерство економіки укладе аналогічний договір ще з одним державним банком. Це розширить можливості для залучення державного фінансування та підтримки проектів індустріальних парків, сприятиме їх розвитку та підвищенню конкурентоспроможності української економіки на міжнародному рівні.

Нагадаємо, сьогодні вже зареєстровано 86 індустріальних парків, що створені майже у всіх областях України. У 60 із них визначено керуючі компанії, 10 мають учасників, а у 16 є інші суб’єкти. Протягом першого та другого кварталу 2024 року до Реєстру було включено 11 індустріальних парків, що перевищує показник за 2022 рік. Також цьогоріч 5 парків було виключено.

Державним бюджетом України на 2024 рік передбачений 1 млрд гривень на стимулювання створення індустріальних парків. У березні 2024 року затверджений Порядок використання бюджетних коштів. Оновленим Порядком передбачено надання коштів на безповоротній основі (50 % кошторисної вартості) керуючим компаніям індустріальних парків для облаштування або будівництва інженерно-транспортної інфраструктури, а також відшкодування 50 % вартості приєднання до електричних мереж.

Керуючі компанії зможуть реалізувати більш масштабні проекти, оскільки збільшено максимальний розмір стимулювання з 60 до 150 млн грн, при цьому співфінансування робіт відбуватиметься у співвідношенні 50 на 50. Керуючі компанії індустріальних парків з деокупованих територій зможуть реалізовувати проекти у співфінансуванні 80 на 20.

Також введені певні запобіжники. Кожен заявник бере на себе зобов'язання протягом 3 років побудувати на території індустріального парку не менше 5000 квадратних метрів будівель промисловості та залучити не менше 2 учасників. Все стимулювання надаватиметься через ескроу-рахунки, що будуть відкриті заявниками у державних банках.

Чому розвиток індустріальних парків такий важливий для України? Згідно з міжнародними та місцевими дослідженнями, кожен $1, вкладений в інфраструктуру індустріального парку, приносить $10-20 приватних інвестицій у виробничі потужності, обладнання та технології. Індустріальні парки створюють близько 50-100 робочих місць на гектар (залежно від галузі). Щорічний дохід учасників індустріальних парків становить приблизно $7-10 млн на гектар, що робить індустріальні парки справжніми локомотивами економіки.

Розвиток індустріальних парків і завдяки цьому - залучення інвестицій у реальний сектор є частиною політики «Зроблено в Україні», ініційованої Президентом Володимиром Зеленським.