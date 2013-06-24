Перший Віце-прем'єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко, головний виконавчий директор DFC Скотт Нейтан та керуючий директор Citibank Джулія Монако підписали Меморандум про розвиток ринку іпотечного житла в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зустріч відбулась в рамках Міжнародної конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference – URC2024) у Берліні.

Учасники зустрічі домовились про консультації для оцінки потенційних можливостей співфінансування, кредитної підтримки та спільну роботу над пошуком можливостей фінансування українського ринку іпотеки.

За словами Першого Віце-прем'єр-міністр – Міністра економіки України, укладена домовленість створить умови для залучення гарантій та довгострокового фінансового ресурсу для фінансування житлового сектору через іпотечні програми, зокрема “єОселя”.

“Військова агресія росії проти України призвела до руйнування житлового фонду та вимушеного переміщення, за різними оцінками, близько 6,5 мільйонів українців. Ми цінуємо прагнення американських партнерів долучитися до співпраці. Вдячні партнерам за готовність надати консультаційну допомогу і спільно працювати над пошуком можливостей підтримки та фінансування ринку іпотеки в Україні. Ми сподіваємось, що це у перспективі дасть можливість більшій кількості українців придбати власне житло”, — наголосила Юлія Свириденко.

Сторони також обговорили спільну роботу щодо підтримки українського іпотечного ринку в умовах військової агресії росії проти України, яка призвела до руйнування житлового фонду.

Довідково

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) повністю належить Уряду Сполучених Штатів Америки, була створена для сприяння розвитку ринкового приватного сектору шляхом надання кредитів, капіталу та іншої фінансової підтримки.

Citibank заснований у 1812 році як City Bank of New York, з 1998 року функціонує дочірня компанія в Україні з офісами в Києві та Львові, яка пропонує послуги з корпоративних розрахунків та управління ліквідністю, казначейські послуги, корпоративні фінанси, кредитування та цінні папери.