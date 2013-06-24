Міністерство економіки України за підтримки Ради з молодіжних питань при Президентові України оголошує про відкриття відбору до Молодіжної Ради при Міністерстві економіки. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Сучасна українська молодь – потужний рушій змін та масштабних процесів! Саме молодь виборювала наше європейське майбутнє на барикадах Революцій Гідності, а з початком повномасштабної війни пішла захищати нашу свободу в бою. Українська молодь бачить себе лише у вільному та демократичному світі, де Україна – член Європейського Союзу і НАТО. І ми вже впевнено рухаємося до єдиної європейської родини. На цьому шляху буде дуже багато роботи, тож заохочую молодь доєднуватися до нашої команди, бути частиною історичних євроінтеграційних процесів та змін ”, – зауважила Перший віце-прем'єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Молодіжна Рада при Міністерстві економіки України стане постійним консультативно-дорадчим органом, який займатиметься підготовкою, наданням та розглядом пропозицій і рекомендацій від молоді щодо формування та реалізації державної політики Міністерства. Вона інформуватиме молодь про програми, які реалізуються міністерством й досліджувати їхній вплив.

Участь у відборі до Молодіжної Ради можуть взяти люди від 18 до 35 років. Серед основних критеріїв їхнього відбору — профільна вища освіта, а також досвід участі у молодіжних громадських організаціях, які пов’язані зі сферами діяльності Міністерства економіки України.

Подання заявок для кандидатів та кандидаток триватиме до 12:00 29 липня 2024 року.