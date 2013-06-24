Міністерство економіки запрошує молодих українців, які прагнуть брати активну участь у відбудові країни та розвитку економіки держави долучитися до програми «Create Ukraine», яка співфінансується Європейським Союзом. Учасники програми упродовж 10 місяців працюватимуть у дорадчо-консультативній команді при Міністерстві економіки. Набір учасників триває до 19 серпня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Create Ukraine» – програма для молодих українців, які хочуть вже сьогодні повернутися на Батьківщину та долучитися до відбудови України. Для молоді, яка має ідеї й погляди на те, яким має бути розвиток нашої держави і прагне реалізувати їх на практиці. Робота у команді Міністерства економіки та навчальні програми від Київської школи економіки дозволять учасникам «Create Ukraine» підвищити свій професійний рівень та отримати досвід, який вони зможуть використати для подальшої професійної кар’єри в Україні. Це можливість попрацювати безпосередньо із моїми заступниками і мною персонально. Можливість давати поради, брати участь у нарадах, брати на себе лідерство у виконанні різноманітних завдань. Таким чином ми прагнемо створити умови, щоб наша творча, креативна молодь творила майбутнє України», – розповіла Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Програма «Create Ukraine» стартувала у червні 2024 року після підписання на Міжнародній конференції з відновлення України меморандумупро співпрацю між литовською організацією Central Project Management Agency, Міністерством економіки України та Благодійним фондом KSE Foundation.

«Ми щиро вдячні литовському Уряду за їх підтримку у запуску програми Create Ukraine в Україні. Адже програма створена за зразком Create Lithuania, яка вже 12 років успішно діє у Литві. Вона сприяє поверненню громадян з-за кордону та їх інтеграції в урядові та державні структури. 80% учасників цієї програми залишаються працювати у Литві, 40% з яких — в уряді або у громадському секторі Литви.

Наша мета — масштаб вати цей проекти у співпраці з урядами й інших держав, щоб забезпечити доступ талановитих українців, які мають досвід навчання та працевлаштування за кордоном, до роботи в держаних інституціях України. І тим самим забезпечити позитивний вплив на економіку України», – зазначила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

«Робота над реформами в Україні – це одночасно виклик і унікальна можливість. Програма «Create Ukraine» відкриває двері для побудови кар'єри в державному секторі, дозволяючи учасникам реально впливати на розвиток країни та вдосконалювати власні професійні навички. Наша мета – створити міцну основу для сильної України, яка цінує свої таланти та надає можливості молоді для реалізації амбіцій тут, вдома. KSE Foundation пишається співпрацею з Міністерством економіки України, CPVA, ЄС та МЗС Литви у цьому важливому проекті», – зазначила директор KSE Foundation Світлана Денисенко.

«Як колишня учасниця Create Lithuania, я на власні очі бачила глибокий вплив, який може мати ця програма. Молоді учасники стимулюють довгострокові зміни, від впровадження нових законів про управління боргом до забезпечення національного доступу до актуальних розкладів транспорту. Ще важливіше те, вони трансформують культуру публічного сектора, сприяючи співпраці з громадянським суспільством та впроваджуючи стандарти управління проєктами, що робить інституції більш ефективними та прозорими. Декілька учасників, після тісної співпраці з заступниками міністрів, самі стали заступниками міністрів. Я щиро бажаю того ж для України — щоб молоді, мотивовані та освічені люди служили своїй країні і забезпечували її майбутнє процвітання», – сказала проектний менеджер Центрального агентства з управління проектами (CPMA, Lithuania) Даля Крапавіцкайте.

Метою програми є створення умов для повернення українців з-за кордону, збереження та розвиток людського капіталу.

В рамках програми учасники матимуть змогу:

отримати додаткові знання за сертифікаційною програмою з GR (Фахівець зі взаємодії з владою) від Київської школи економіки;

набути практичних навичок роботи в органах державної влади України в дорадчо-консультативній команді при Міністерстві економіки;

запропонувати до реалізації власні ідеї та проекти та втілити на практиці задуми.

Учасниками пропонуються чисельні тренінги та семінари, а наставниками будуть досвідчені фахівці Міністерства економіки.

Умови участі в програмі «Create Ukraine»:

Громадянство України.

Вік – 22-35 років.

Проживання не менше року за кордоном на момент заповнення заявки.

Досвід роботи за кордоном 1-2 роки (економіка, держуправління, міжнародні відносини) або магістерська освіта, здобута в міжнародних університетах.

Готовність працювати з командою Мінекономіки на посадах Development officer (Economic focus; Public Engagement and Fundraising focus), Content Creator (Communications and Public Relations focus) повний робочий день протягом 10 місяців.

Вільне володіння українською та англійською.

Бажання працювати на розвиток держсектору.

Програма ініційована ЄС, Міністерством закордонних справ Литви та Міністерством економіки України та співфінансована EU4Youth Programme, керується Central Project Management Agency. Проект реалізує KSE Foundation. «Create Ukraine» змодельований за прикладом успішної програми «Create Lithuania», яка реалізується в Литві з 2012 року.