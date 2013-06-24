В умовах постійних атак рф на енергетичну інфраструктуру України очевидними пріоритетами стали ефективне енергоспоживання й використання ресурсів. Попри постійні ворожі обстріли української енергосистеми в Міністерстві фінансів України налаштовані рішуче. Команда Мінфіну, за підтримки партнерів з розвитку, запровадила низку кроків, спрямованих на зниження енергоспоживання та, як результат, економію коштів. І першим з них є стратегія підвищення енергоефективності адміністративної будівлі Міністерства. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З метою зниження енергоспоживання на даху Міністерства вже встановлено 118 сонячних панелей площею 310 м2, загальною потужністю 60 кВт. Також було модернізовано 2 теплопункти, теплоізольовано понад 2 км трубопроводів, а також замінено на більш економні 558 світильників місць загального користування та 42 світильника зовнішнього освітлення, модернізовано понад 200 вікон для зменшення інфільтрації теплової енергії та впроваджено систему моніторингу енергоресурсів будівлі. Планується, що ці зміни дозволять зменшити споживання енергії на 20% та заощадити понад 1,3 млн грн на рік. Всі заходи реалізовуються за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) у рамках Проекту "Просування енергоефективності та імплементація Директиви ЄС про енергоефективність в Україні".

“Зміни до кращого починаються із нас самих, з кожного з нас, – стверджує Міністр фінансів Сергій Марченко. – На прикладі будівлі Мінфіну ми реалізуємо сучасні рішення для підвищення енергоефективності. Я впевнений, що відповідальне використання цінного енергетичного ресурсу має бути пріоритетом для всіх органів влади. Тож ми маємо на меті показати приклад ощадливого енергоспоживання і для інших державних установ”.

Також Міністр закликає користуватися можливостями державних програм з розвитку розподіленої генерації з метою забезпечення енергонезалежності споживачів, зокрема за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9". Такі програми пропонуються і для громадян, і для підприємців.

За програмою, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) зможуть купувати та встановлювати генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел, а також установки зберігання електричної енергії та допоміжне обладнання. Умови кредитування наступні: сума кредиту до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. Програма працюватиме у комбінації з програмою “ГрінДІМ”. При цьому ОСББ та ЖБК зможуть отримати до 70% компенсації вартості проекту.

Українські підприємства теж можуть забезпечити власну енергетичну автономність користуючись програмою доступних кредитів. Власники бізнесів можуть придбати газові генераційні установки, аби забезпечити неперервність виробничого процесу навіть під час відключення електроенергії. Зокрема отримані за програмою кредитні кошти підприємці зможуть витратити на фінансування будівництва та улаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок. Максимальна сума пільгового кредиту на відповідні цілі становить до 150 млн гривень, а строк кредитування – до 10 років.

Для фізосіб діє програма кредитування під 0%. Вона поширюється на придбання генеруючих установок, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел. Кожен, хто бажає придбати сонячні панелі з системами накопичення електроенергії або вітрові установки, може отримати кредит, за яким держава повністю компенсує відсоткову ставку впродовж терміну кредитування. Сума кредиту – до 480 тис. грн, термін кредитування – 10 років.

Міністр наголосив, що робота над енергоефективністю адмінбудівлі – це лише перші з низки заходів у межах співпраці з партнерами. У планах: модернізація системи кондиціонування та припливно-витяжної вентиляції, а також встановлення енергоефективного скляного даху над атріумом будівлі.

Ці та інші кроки дозволять Міністерству фінансів найбільш ефективно оптимізувати ресурси в умовах, продиктованих викликами війни.

Після реалізації усіх кроків Проекту будівля Міністерства фінансів стане першою урядовою будівлею України з сертифікатом енергоефективності класу А.