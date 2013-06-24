В умовах постійних атак рф на енергетичну інфраструктуру очевидними пріоритетами стали ефективні енергоспоживання й використання ресурсів. Попри постійні ворожі обстріли української енергосистеми в Міністерстві фінансів налаштовані рішуче. Команда Мінфіну за підтримки партнерів з розвитку запровадила кроки, спрямовані на зниження енергоспоживання, і як наслідок одержала економію коштів. Перший з них — стратегія підвищення енергоефективності адміністративної будівлі міністерства.

Для зниження енергоспоживання на даху міністерства встановлено 118 сонячних панелей площею 310 м2 загальною потужністю 60 кВт. Також було модернізовано два теплопункти, теплоізольовано понад 2 км трубопроводів, замінено на економніші 558 світильників місць загального користування і 42 світильники зовнішнього освітлення, модернізовано понад 200 вікон для зменшення інфільтрації теплової енергії та впроваджено систему моніторингу енергоресурсів будівлі. Заплановано, що ці зміни дадуть змогу зменшити споживання енергії на 20% і заощадити понад 1,3 млн грн на рік. Усі заходи реалізовують за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) в межах проєкту «Просування енергоефективності та імплементація директиви ЄС про енергоефективність в Україні».

«Зміни починаються з нас самих, з кожного з нас, — стверджує міністр фінансів Сергій Марченко. — На прикладі будівлі Мінфіну ми реалізуємо сучасні рішення для підвищення енергоефективності. Упевнений, що відповідальне використання цінного енергетичного ресурсу має бути пріоритетом для всіх органів влади. Тож маємо на меті показати приклад ощадливого енергоспоживання і для інших державних установ».

Міністр закликає користуватися можливостями державних програм з розвитку розподіленої генерації для забезпечення енергонезалежності споживачів, зокрема за державною програмою «Доступні кредити 5—7—9%». Такі програми запропоновано і для громадян, і для підприємців.

Міністр наголосив, що робота над енергоефективністю адмінбудівлі — лише перші із заходів у межах співпраці з партнерами. У планах — модернізація системи кондиціювання та припливно-витяжної вентиляції, а також встановлення енергоефективного скляного даху над атріумом будівлі.Ці та інші кроки дадуть змогу Міністерству фінансів найбільш ефективно оптимізувати ресурси в умовах, продиктованих викликами війни.

Після реалізації всіх кроків проєкту будівля Міністерства фінансів стане першою урядовою будівлею України із сертифікатом енергоефективності класу А.

Джерело: Міністерство фінансів