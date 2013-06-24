Міністерство фінансів України закликає Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) виключити росію зі списку країн-членів FATF та внести її до чорного списку як юрисдикцію з високим рівнем ризику на пленарному засіданні та засіданнях робочих груп, які відбудуться в Парижі 20-24 лютого. Про це повідомляє Урядовий портал.

росія сьогодні є однією з найбільших загроз глобальній фінансовій безпеці: вона займається відмиванням грошей, ухилянням від санкцій, використовує фінансову та банківську системи для фінансування тероризму в усьому світі та сприяє розповсюдженню зброї масового знищення серед держав, внесених до чорного списку FATF.

FATF очолює глобальну боротьбу з відмиванням грошей, тероризмом та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Дії росії є порушенням стандартів FATF і повинні бути негайно розглянуті організацією.

Внесення країни до чорного списку вимагатиме від усіх країн світу, включаючи країни-члени FATF, застосовувати посилену належну обачність та впроваджувати контрзаходи для захисту міжнародної фінансової системи від постійних ризиків, які створює росія.

FATF вже наклала обмеження на членство росії в організації, позбавивши її лідерських ролей та заборонивши участь у поточних та майбутніх проектних групах FATF. Однак триваючі атаки росії на світову фінансову систему є явним порушенням міжнародних норм і вимагають більш рішучої реакції. Як мінімум, росія повинна бути виключена зі списку країн-членів FATF.

FATF має швидко реагувати на події, які загрожують підірвати її мандат, особливо, якщо ця загроза надходить від одного з її членів. росія продемонструвала, що вона не дотримується правил та принципів FATF, і збереження росії як члена FATF посилає шкідливий сигнал як для членів FATF, так і для інших юрисдикцій.

«Наближається перша річниця неспровокованої та жорстокої агресивної війни росії проти України, і настав час як для рефлексій, так і для дій. росія порушує заснований на правилах міжнародний порядок, підриваючи глобальний мир і безпеку. росія спровокувала глобальну продовольчу та енергетичну кризи. Ситуація з відмиванням грошей, корупцією та кіберзлочинністю, здійснюваними росією та її агентами, продовжує погіршуватися, підриваючи стабільність фінансової системи. Це явні порушення стандартів FATF, які відповідають умовам для внесення країни до чорного списку.

Віднесення росії до групи високого ризику FATF позбавить путіна можливості фінансувати його незаконну і невиправдану жорстоку війну та ізолює наші економічні системи від російських загроз. Настав час накласти санкції на росію як на терористичну державу, якою вона стала. Ми маємо зупинити росію, щоб захистити не тільки Україну, але й усю глобальну фінансову систему», — прокоментував Міністр фінансів України Сергій Марченко.