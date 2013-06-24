7 лютого Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою надав Міністерству культури та стратегічних комунікацій повноваження у сфері розробки та реалізації державної політики в сфері кінематографа. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відповідно Міністерство координуватиме та спрямовуватиме діяльність Держкіно, матиме повноваження вносити зміни до законодавства щодо кіно на розгляд Кабінету Міністрів.

Рішення Уряду забезпечить цілісний підхід до формування та реалізації культурної політики, невідʼємною частиною якої є сфера кінематографії. Відтак кінематограф отримує додаткові можливості для розкриття творчого потенціалу через інтеграцію в єдину державну стратегію розвитку культури.

«Координація діяльності Держкіно Міністерством культури та стратегічних комунікацій дозволить ефективніше підтримувати розвиток галузі та сприяти залученню кіно як елементу культурної дипломатії. Кінематограф має величезний потенціал як важливий інструмент для посилення міжнародної підтримки України», — сказав Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

Урядове рішення посилює роль кінематографа у культурній дипломатії, захисті інформаційного суверенітету України та сприятиме міжнародному визнанню української кіноіндустрії. Завдяки широкому охопленню аудиторії та здатності формувати світогляд, українське кіно є важливим інструментом для поширення у світі правди про історію, культуру та героїчну боротьбу українців.