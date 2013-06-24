Троє з чотирьох дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні живуть в родинах опікунів/піклувальників. Це понад 45 тисяч дітей. Така форма сімейного виховання є найпоширенішою в Україні. Зазвичай її оформляють родичі або знайомі дитини. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Між опікою і піклуванням різниця в тому, що опіка встановлюється над дітьми до 14 років, а піклування — від 14 до 18 років.
Для зручності в цьому матеріалі використовується слово “опіка”, але мається на увазі і опіка, і піклування.
Важливо:
Якщо дитина залишається без батьківської турботи, не потрібно чекати надання їй статусу сироти або позбавленої батьківського піклування, щоб прийняти її у свою родину. Родичі або знайомі можуть скористатися механізмом тимчасового влаштування і одразу забрати дитину до себе. А вже потім оформляти статус на дитину і опіку.
Опіка не дорівнює усиновленню. Усиновлення — це родина для дитини назавжди, а права усиновленої дитини дорівнюють правам біологічної.
Алгоритм оформлення
- Кандидат/ка подає заяву і документи до служби у справах дітей (ССД) або на порталі Дія (5 робочих днів на розгляд)
- ССД перевіряє умови проживання і складає акт обстеження (5 робочих днів)
- ССД дає направлення на навчання (родичі проходять навчання за бажанням)
- Кандидат/ка проходить навчання в регіональному Центрі соціальних служб
- Центр соцслужб видає довідку про навчання (5 робочих днів)
- ССД бере кандидата/ку на облік і готує висновок про можливість опіки
- Райдержадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суд ухвалює рішення (1 місяць після надання всіх документів)
- Якщо дитина живе в закладі інституційного догляду — вона возз’єднується з родиною опікуна (15 днів після ухвалення рішення)
Перелік документів
- копія паспорта
- копія РНОКПП
- копія свідоцтва про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану
- копія документа з унікальним номером запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, якщо є
- довідка про зарплату за останні 6 місяців або декларація про доходи ФОП за попередній календарний рік
- документ з підтвердженням права власності або користування житлом
- висновок про стан здоров’я кандидата і чоловіка/дружини*
- довідки нарколога і психіатра для всіх, хто мешкає з кандидатом*
- витяг про наявність або відсутність судимості кандидата і чоловіка/дружини
- письмова згода чоловіка/дружини, засвідчена нотаріусом
- письмова згода всіх повнолітніх осіб, які мешкають з кандидатом (нотаріально завірена або написана в присутності ССД)
- * військовослужбовці (чоловік/дружина кандидата) можуть пройти медогляд після повернення з фронту
- Під час повномасштабної війни процедуру спростили для родичів
- Під час воєнного стану родич/ка або хрещений батько/мати, які хрестили дитину до того, як вона залишилась без батьків, разом з заявою подають:
- копію паспорта
- документи з підтвердженням родинних зв’язків з дитиною
- довідку від нарколога і психіатра
- довідку про наявність/відсутність судимості*
* якщо неможливо отримати, то потрібно подати заяву про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, а довідку — упродовж місяця після завершення воєнного стану
Як подати заяву через Дію
- Отримати висновок про стан здоров’я і довідки психіатра і нарколога заздалегідь
- Авторизуватися на сайті Дія
- Перейти на Послуги — Сім’я — Опіка/піклування:реєстрація кандидатом
- Ввести адресу проживання
- Ввести дані про чоловіка/дружину, вказати його/її електронну пошту
- Ввести дані про дитину, на яку оформляється опіка
- Зачекати, поки дані підтягнуться з реєстрів (15–20 хв), продовжити
- Ввести дані про всіх, хто мешкає з кандидатом
- За потреби додати скан-копії їхніх документів
- Завантажити висновок про стан здоров’я, довідки від психіатра і нарколога
- Підписати заяву електронним підписом і надіслати (чоловік/дружина також підписують заяву за посиланням, яке надійде на вказану пошту
- Дочекатися дзвінка ССД