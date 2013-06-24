Троє з чотирьох дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні живуть в родинах опікунів/піклувальників. Це понад 45 тисяч дітей. Така форма сімейного виховання є найпоширенішою в Україні. Зазвичай її оформляють родичі або знайомі дитини. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Між опікою і піклуванням різниця в тому, що опіка встановлюється над дітьми до 14 років, а піклування — від 14 до 18 років.

Для зручності в цьому матеріалі використовується слово “опіка”, але мається на увазі і опіка, і піклування.

Важливо: 

Якщо дитина залишається без батьківської турботи, не потрібно чекати надання їй статусу сироти або позбавленої батьківського піклування, щоб прийняти її у свою родину. Родичі або знайомі можуть скористатися механізмом тимчасового влаштування і одразу забрати дитину до себе. А вже потім оформляти статус на дитину і опіку.

Опіка не дорівнює усиновленню. Усиновлення — це родина для дитини назавжди, а права усиновленої дитини дорівнюють правам біологічної.

Алгоритм оформлення

  • Кандидат/ка подає заяву і документи до служби у справах дітей (ССД) або на порталі Дія (5 робочих днів на розгляд)
  • ССД перевіряє умови проживання і складає акт обстеження (5 робочих днів)
  • ССД дає направлення на навчання (родичі проходять навчання за бажанням)
  • Кандидат/ка проходить навчання в регіональному Центрі соціальних служб
  • Центр соцслужб видає довідку про навчання (5 робочих днів)
  • ССД бере кандидата/ку на облік і готує висновок про можливість опіки
  • Райдержадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суд ухвалює рішення (1 місяць після надання всіх документів)
  • Якщо дитина живе в закладі інституційного догляду — вона возз’єднується з родиною опікуна (15 днів після ухвалення рішення)

Перелік документів

  • копія паспорта
  • копія РНОКПП
  • копія свідоцтва про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану
  • копія документа з унікальним номером запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, якщо є
  • довідка про зарплату за останні 6 місяців або декларація про доходи ФОП за попередній календарний рік
  • документ з підтвердженням права власності або користування житлом
  • висновок про стан здоров’я кандидата і чоловіка/дружини*
  • довідки нарколога і психіатра для всіх, хто мешкає з кандидатом*
  • витяг про наявність або відсутність судимості кандидата і чоловіка/дружини
  • письмова згода чоловіка/дружини, засвідчена нотаріусом
  • письмова згода всіх повнолітніх осіб, які мешкають з кандидатом (нотаріально завірена або написана в присутності ССД)
  • * військовослужбовці (чоловік/дружина кандидата) можуть пройти медогляд після повернення з фронту
  • Під час повномасштабної війни процедуру спростили для родичів
  • Під час воєнного стану родич/ка або хрещений батько/мати, які хрестили дитину до того, як вона залишилась без батьків, разом з заявою подають:
  • копію паспорта
  • документи з підтвердженням родинних зв’язків з дитиною
  • довідку від нарколога і психіатра
  • довідку про наявність/відсутність судимості*

* якщо неможливо отримати, то потрібно подати заяву про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, а довідку — упродовж місяця після завершення воєнного стану

Як подати заяву через Дію

  • Отримати висновок про стан здоров’я і довідки психіатра і нарколога заздалегідь
  • Авторизуватися на сайті Дія
  • Перейти на Послуги — Сім’я — Опіка/піклування:реєстрація кандидатом
  • Ввести адресу проживання
  • Ввести дані про чоловіка/дружину, вказати його/її електронну пошту
  • Ввести дані про дитину, на яку оформляється опіка
  • Зачекати, поки дані підтягнуться з реєстрів (15–20 хв), продовжити
  • Ввести дані про всіх, хто мешкає з кандидатом
  • За потреби додати скан-копії їхніх документів
  • Завантажити висновок про стан здоров’я, довідки від психіатра і нарколога
  • Підписати заяву електронним підписом і надіслати (чоловік/дружина також підписують заяву за посиланням, яке надійде на вказану пошту
  • Дочекатися дзвінка ССД