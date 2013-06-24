Минулого тижня міністр фінансів Сергій Марченко виступив онлайн на засіданні Ради ЄС з економічних та фінансових питань, у якій взяли участь міністри економіки та фінансів країн-членів Європейського Союзу, а також представники інституцій ЄС. Серед обговорених тем — фінансово-економічна ситуація в Україні, політики та заходи, які впроваджує уряд України для вступу в ЄС та виконання умов плану України у межах інструменту Ukraine Facility на 2024—2027 роки.

Сергій Марченко подякував європейським колегам за підтримку від початку повномасштабного вторгнення: «Європейський Союз — найбільший донор прямої бюджетної допомоги з лютого 2022 року. За перші п’ять місяців цього року фінансова підтримка від ЄС становить більш як половину всіх залучених коштів. Ця допомога — важливий елемент, завдяки чому фінансова система залишається стабільною. Вдячний за розуміння потреб України та швидке ухвалення необхідних рішень. Розширення співпраці з ЄС, повноцінна інтеграція — безумовні пріоритети уряду України».

Щодо виконання бюджету-2024 Сергій Марченко зазначив, що міжнародні партнери запевнили в подальшій фінансовій підтримці України. Разом з ефективними заходами уряду України для збільшення внутрішніх доходів це дає змогу забезпечувати пріоритетні видатки держбюджету в повному обсязі. Очікують, що фінансова допомога від ЄС буде найбільшою за обсягом та сягне 16 мільярдів євро 2024 року за умови виконання Україною індикаторів плану України.

Наша країна та міжнародні донори активно працюють над забезпеченням пріоритетних потреб України 2025 року. Міністр фінансів відзначив середньостроковість інструменту ЄС Ukraine Facility, який передбачає підтримку на 2024—2027 роки. Мінфін має змогу належно планувати виконання державного бюджету на наступні роки. 2025-го інструмент передбачає 15,2 мільярда євро допомоги для України, з яких 12,5 мільярда євро — бюджетна підтримка, повідомляє Мінфін.