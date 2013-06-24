Міністр фінансів провів низку зустрічей з високопосадовцями ключових країн-партнерів та фінансових організацій в рамках URC 2024

11-12 червня на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України – URC2024, делегація Міністерства фінансів України на чолі з Міністром фінансів Сергієм Марченком провела низку двосторонніх зустрічей з високопосадовцями Сполучених Штатів, Європейської комісії, Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, з очільником директорату Європейської комісії з питань розширення Герт Ян Коопманом, спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, Генеральним директором Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) Скоттом Натаном, заступником державного секретаря США з питань економічного зростання, енергетики та навколишнього середовища Хосе В. Фернандесом, директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером, керуючою директоркою Світового банку з операційної діяльності Анною Б'єрде та віцепрезидентом Міжнародної фінансової корпорації Альфонсо Гарсія Мора.

Також у зустрічах брали участь перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін, заступник Міністра фінансів Ольга Зикова та Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Ключове питання до обговорення – забезпечення потреб України на шляху до сталого економічного зростання та відновлення.

Міністр фінансів подякував партнерам за всебічну допомогу, що вже третій рік поспіль сприяє збереженню макрофінансової стабільності та процесу відновлення:

“Потреба у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік складає близько 38 млрд доларів США, з яких 11,8 млрд доларів вже залучено у перші місяці року. Маємо запевнення від донорів, що Україна отримає фінансову підтримку в повному обсязі. Разом з міжнародними партнерами ми продовжуємо розглядати усі ефективні шляхи фінансування додаткових бюджетних потреб у передбачуваний та ритмічний спосіб”.

У 2024 році Україна розраховує залучити ще близько 10 млрд євро від ЄС за умови виконання зобов'язань, викладених у Плані України, 7,8 млрд доларів США бюджетної підтримки від Сполучених Штатів, 4,5 млрд доларів США від МВФ, 2 млрд доларів США від Уряду Японії, близько 500 млн доларів США від Великої Британії та інших.

Сергій Марченко вкотре наголосив на першочерговості забезпечення бюджетних потреб. Тільки за умови фінансування всіх пріоритетних видатків держбюджету Україна зможе вберегти економіку протягом усієї війни, аби відновитися і стати самодостатньою. Під час зустрічей сторони обговорили шляхи мобілізації необхідних ресурсів на 2025 рік.

В свою чергу, Уряд вживає заходів для своєчасного забезпечення критичних бюджетних потреб. Так, за перші п'ять місяців 2024 року доходи Державного бюджету з внутрішніх джерел зросли на 35% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Партнери погодились щодо нагальності реалізації швидкого відновлення, насамперед в енергетичному секторі та соціальному.

На полях Конференції у Берліні Міністерство фінансів уклало ряд Угод із Світовим банком, Банком розвитку ради Європи (CEB), Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та Кредитною установою для відбудови (KfW). Загальна сума підписаних угод – понад 340 млн доларів США. Фінансова підтримка буде спрямована на відновлення енергосектору, критичної та соціальної інфраструктури, житлового сектору.

Під час зустрічей та у своїх публічних заявах, міжнародні партнери відзначили діяльність Уряду України у збереженні фінансової стабільності та впровадженні реформ, зокрема визначених у програмах співпраці.

В цьому контексті було високо оцінено впровадження Урядом України аналітичного інструменту та інтерактивного порталуМатриця Реформ, що містить огляд умов і рекомендацій міжнародних партнерів України, представлених в офіційних документах. А саме у рекомендаціях Єврокомісії та звіті щодо України в межах пакету розширення ЄС, заходах з Меморандуму МВФ про економічну та фінансову політику Програми EFF, Плану України в межах інструменту Ukraine Facility, а також умов Світового Банку (Development Policy Loan, DPL).

Міністр фінансів провів низку зустрічей з високопосадовцями ключових країн-партнерів та фінансових організацій в рамках URC 2024

11-12 червня на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України – URC2024, делегація Міністерства фінансів України на чолі з Міністром фінансів Сергієм Марченком провела низку двосторонніх зустрічей з високопосадовцями Сполучених Штатів, Європейської комісії, Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, з очільником директорату Європейської комісії з питань розширення Герт Ян Коопманом, спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, Генеральним директором Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) Скоттом Натаном, заступником державного секретаря США з питань економічного зростання, енергетики та навколишнього середовища Хосе В. Фернандесом, директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером, керуючою директоркою Світового банку з операційної діяльності Анною Б'єрде та віцепрезидентом Міжнародної фінансової корпорації Альфонсо Гарсія Мора.

Також у зустрічах брали участь перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін, заступник Міністра фінансів Ольга Зикова та Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Ключове питання до обговорення – забезпечення потреб України на шляху до сталого економічного зростання та відновлення.

Міністр фінансів подякував партнерам за всебічну допомогу, що вже третій рік поспіль сприяє збереженню макрофінансової стабільності та процесу відновлення:

“Потреба у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік складає близько 38 млрд доларів США, з яких 11,8 млрд доларів вже залучено у перші місяці року. Маємо запевнення від донорів, що Україна отримає фінансову підтримку в повному обсязі. Разом з міжнародними партнерами ми продовжуємо розглядати усі ефективні шляхи фінансування додаткових бюджетних потреб у передбачуваний та ритмічний спосіб”.

У 2024 році Україна розраховує залучити ще близько 10 млрд євро від ЄС за умови виконання зобов'язань, викладених у Плані України, 7,8 млрд доларів США бюджетної підтримки від Сполучених Штатів, 4,5 млрд доларів США від МВФ, 2 млрд доларів США від Уряду Японії, близько 500 млн доларів США від Великої Британії та інших.

Сергій Марченко вкотре наголосив на першочерговості забезпечення бюджетних потреб. Тільки за умови фінансування всіх пріоритетних видатків держбюджету Україна зможе вберегти економіку протягом усієї війни, аби відновитися і стати самодостатньою. Під час зустрічей сторони обговорили шляхи мобілізації необхідних ресурсів на 2025 рік.

В свою чергу, Уряд вживає заходів для своєчасного забезпечення критичних бюджетних потреб. Так, за перші п'ять місяців 2024 року доходи Державного бюджету з внутрішніх джерел зросли на 35% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Партнери погодились щодо нагальності реалізації швидкого відновлення, насамперед в енергетичному секторі та соціальному.

На полях Конференції у Берліні Міністерство фінансів уклало ряд Угод із Світовим банком, Банком розвитку ради Європи (CEB), Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та Кредитною установою для відбудови (KfW). Загальна сума підписаних угод – понад 340 млн доларів США. Фінансова підтримка буде спрямована на відновлення енергосектору, критичної та соціальної інфраструктури, житлового сектору.

Під час зустрічей та у своїх публічних заявах, міжнародні партнери відзначили діяльність Уряду України у збереженні фінансової стабільності та впровадженні реформ, зокрема визначених у програмах співпраці.

В цьому контексті було високо оцінено впровадження Урядом України аналітичного інструменту та інтерактивного порталуМатриця Реформ, що містить огляд умов і рекомендацій міжнародних партнерів України, представлених в офіційних документах. А саме у рекомендаціях Єврокомісії та звіті щодо України в межах пакету розширення ЄС, заходах з Меморандуму МВФ про економічну та фінансову політику Програми EFF, Плану України в межах інструменту Ukraine Facility, а також умов Світового Банку (Development Policy Loan, DPL).