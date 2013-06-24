25 травня, Міністр фінансів України Сергій Марченко доєднався до зустрічі міністрів фінансів, голів центробанків країн-членів G7, керівництва МВФ і Світового банку, Європейської комісії та ОЕСР у місті Стреза, Італія. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Серед ключових тем до обговорення — забезпечення ритмічної передбачуваної фінансової підтримки України, а також урегулювання питання щодо використання заморожених активів рф на користь України.

Під час свого виступу Сергій Марченко відзначив ключову роль G7 у забезпеченні збалансованості Держбюджету України. Японія вже спрямувала понад 2,1 млрд доларів США фінансової допомоги, Канада – близько 1,5 млрд доларів США, Великобританія – 515 млн доларів США. Також очікується, що у поточному році бюджетна підтримка від США сягне 7,85 млрд доларів США, від ЄС – 16 млрд євро.

Міністр фінансів України зауважив, що своєчасне надходження необхідної допомоги від міжнародних партнерів (як військової, так і фінансової) є життєво важливим питанням у поточному та наступному році.

“Україна продовжує демонструвати фінансову стабільність в умовах повномасштабної війни. За чотири місяці 2024 року податкові та митні доходи Державного бюджету України збільшились на 36% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Міжнародна фінансова допомога сягає 11,8 млрд доларів США, підтримуючи нас у забезпеченні пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків. Мінфін повністю виконує план із продажу ОВДП, вже залучено близько 4,7 млрд доларів США. Водночас росія посилює тиск на фронті та активізує енергетичний терор України. Все це створює значні ризики для економічного відновлення та збільшує бюджетні потреби України. Скоординованість та швидке прийняття рішень України та країн G7 є необхідними в сьогоднішніх умовах”, — зазначив Сергій Марченко.

Потреба у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік сягає близько 38 млрд доларів США. У перші місяці 2024 року Уряд був змушений авансувати кошти на забезпечення збройних сил необхідною технікою та озброєнням, адже зовнішня допомога від партнерів не надходила вчасно. Вже було переспрямовано заплановані 5 млрд доларів США на покриття військових видатків з кінця 2024 року на перший та другий квартали 2024 року. Затримка зовнішньої допомоги та обмеженість внутрішніх ресурсів спричиняють збільшення фіскального розриву та негативно впливають на спроможність протистояти ворогу.

Системні обстріли росією енергосистеми України збільшують збитки та сповільнюють економічну діяльність, та як наслідок можуть призвести до зростання дефіциту держбюджету. У цьому контексті Сергій Марченко наголосив на нагальній необхідності захистити небо України.

Пошук механізмів конфіскації заморожених активів рф та спрямування їх на потреби України — стало ще більш актуальним питанням, враховуючи можливе продовження активних бойових дій у наступному році та збереження значних фінансових потреб.

Міністр фінансів України подякував партнерам за пропозиції у цьому напрямі та висловив сподівання щодо якнайскорішого прийняття рішення щодо механізмів використання російських активів, та доходів, що вони генерують. Ці кошти мають бути використані для відновлення України, забезпечивши ключові потреби держави, як у фінансуванні бюджету, так і для використання на інші пріоритетні напрямки.

“росія продовжує порушувати норми міжнародного права та систематично завдає значних збитків Україні. У тісній співпраці з партнерами ми маємо вжити додаткових контрзаходів у вигляді передачі російських державних активів як компенсації за шкоду завдану українцям. Необхідність цього також була визнана Генасамблеєю ООН. У 2022 році було ухвалено резолюцію, яка закликає притягти рф до фінансової відповідальності за збройне вторгнення в Україну”, — зазначив Сергій Марченко.