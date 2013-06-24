Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко зустрівся з главою делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні Юргом Егліном та його командою. Першим і принциповим питанням під час зустрічі стало звільнення українських медиків, які перебувають у російському полоні. Міністр закликав міжнародну спільноту активізувати тиск на росію для негайного звільнення медичних працівників. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Також учасники обговорили результати співпраці за останні роки, актуальні ініціативи та наступні кроки у сферах реабілітації, психічного здоров’я, підтримки медичних закладів і впровадження нових послуг.

«Щодня система охорони здоров’я стикається з новими викликами. Але ми не лише реагуємо на них, ми вибудовуємо стійку систему, здатну забезпечити комплексну допомогу людям. Партнерство з МКЧХ — це про довіру, професіоналізм і спільну роботу, яка вже сьогодні дає конкретні результати: у сфері реабілітації, ментального здоров’я, судово-медичної експертизи. Ми цінуємо таку підтримку і бачимо її як важливу частину розбудови сильного сектору охорони здоров’я в Україні», — наголосив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

З початку повномасштабного вторгнення МКЧХ надав підтримку понад 17 лікарням у Харкові, Дніпрі, Києві, Запоріжжі, Сумах, Одесі та інших регіонах. Медичні заклади отримали медикаменти, вироби медичного призначення та технічну допомогу. Ще сім центрів первинної медичної допомоги отримують підтримку в лікуванні неінфекційних захворювань. Також реалізуються навчальні програми з надання екстреної та планової медичної допомоги, які планується масштабувати.

Особливу увагу сторони приділили темі психічного здоров’я, зокрема допомозі сім’ям зниклих безвісти. Один із прикладів інтегрованого підходу — опіковий центр у Києві, де психологічна підтримка поєднується з фізичною реабілітацією.

У межах співпраці в напрямку фізичної реабілітації триває спільний проект МОЗ і МКЧХ на базі університетської лікарні Харківського національного медичного університету. Важливим його компонентом є функціонування клінічної протезно-ортезної лабораторії, потужність якої складає 15-20 пацієнтів щомісяця. Тут за участі іноземних фахівців (клінічних протезистів) виготовляються тимчасові протези, необхідні для реабілітації в гострому та підгострому періодах відповідно до сучасних протоколів надання медичної допомоги пацієнтам з ампутаціями.

У Київській обласній лікарні стартує ще один масштабний проект зі створення сучасного центру протезування, фізичної реабілітації та психологічної підтримки ветеранів. На його реалізацію МКЧХ спрямує 200 тисяч швейцарських франків та допоможе з реконструкцією приміщень.

Сторони також обговорили розвиток системи підготовки протезистів-ортезистів. У 2025 році триває міжнародна освітня програма за участі Human Study e.V. і МКЧХ. Навчання проводиться відповідно до міжнародних стандартів ISPO, а практичні модулі відбуваються на базі центрів SUPERHUMANS і UNBROKEN у Львові.

МОЗ і надалі поглиблюватиме співпрацю з МКЧХ у всіх напрямках — від реабілітації до ментального здоров’я та розвитку медичної освіти, щоб кожен пацієнт мав доступ до якісної допомоги, навіть у найскладніших умовах.