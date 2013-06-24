Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий відвідав Херсонську область. Міністр оглянув заклади освіти різних рівнів, ознайомився з їхньою роботою в умовах воєнного стану та обговорив із представниками ОВА та освітянами нагальні питання освітньої галузі регіону. Також він оглянув захисні споруди в закладах освіти, оскільки створення безпекових умов і повернення учнів до очного навчання — один із пріоритетів МОН. Загалом в області торік облаштували укриття в 49 закладах освіти. Цього року розпочато будівництво трьох нових укриттів і ремонт одного за кошти державної субвенції. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Міністр відвідав заклади дошкільної та загальної середньої освіти Херсона, серед яких — спеціалізована школа з поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови, а також навчально-виховний комплекс. У кожному закладі Оксен Лісовий ознайомився з організацією освітнього процесу, станом матеріально-технічної бази та безпековими заходами.

Також Міністр відвідав державний університет і фаховий коледж. З колективами закладів обговорювали питання організації освітнього процесу, наукової діяльності та співпраці з роботодавцями.

Завершальним етапом візиту стало спілкування з керівництвом територіальних громад та освітянами Херсонської області. Спільно з представниками громад обговорили ключові напрями роботи МОН, зокрема:

  1. Реалізацію комплексної політики «Школа офлайн», спрямованої на відновлення очного навчання там, де це дозволяє безпекова ситуація.
  2. Будівництво та ремонт укриттів у школах: у 2024 році для Херсонської області виділено 200 млн грн субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти.
  3. Модернізацію харчоблоків та шкільних їдалень: цьогоріч від області не подавали заяви на модернізацію, але в разі передбачення в державному бюджеті на 2025 рік відповідної субвенції, заклади загальної середньої освіти Херсонської області зможуть подати заявки на участь у конкурсі для отримання коштів.
  4. Придбання шкільних автобусів: у 2024 році для Херсонської області передбачено субвенцію з державного бюджету на придбання шкільних автобусів у розмірі 6,6 млн грн.
  5. Організація освітнього процесу для дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, відновлення зруйнованих та пошкоджених закладів освіти та психологічна підтримка учасників освітнього процесу.
  6. Відновлення та відбудова: 28 закладів освіти додано до переліку об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту у Херсонській області.
  7. Для нас важливо забезпечити якісну освіту для всіх дітей. Цінуємо стійкість освітян, які працюють у складних умовах, та продовжуємо комплексну підтримку.