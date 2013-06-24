Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий відвідав Херсонську область. Міністр оглянув заклади освіти різних рівнів, ознайомився з їхньою роботою в умовах воєнного стану та обговорив із представниками ОВА та освітянами нагальні питання освітньої галузі регіону. Також він оглянув захисні споруди в закладах освіти, оскільки створення безпекових умов і повернення учнів до очного навчання — один із пріоритетів МОН. Загалом в області торік облаштували укриття в 49 закладах освіти. Цього року розпочато будівництво трьох нових укриттів і ремонт одного за кошти державної субвенції. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Міністр відвідав заклади дошкільної та загальної середньої освіти Херсона, серед яких — спеціалізована школа з поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови, а також навчально-виховний комплекс. У кожному закладі Оксен Лісовий ознайомився з організацією освітнього процесу, станом матеріально-технічної бази та безпековими заходами.
Також Міністр відвідав державний університет і фаховий коледж. З колективами закладів обговорювали питання організації освітнього процесу, наукової діяльності та співпраці з роботодавцями.
Завершальним етапом візиту стало спілкування з керівництвом територіальних громад та освітянами Херсонської області. Спільно з представниками громад обговорили ключові напрями роботи МОН, зокрема:
- Реалізацію комплексної політики «Школа офлайн», спрямованої на відновлення очного навчання там, де це дозволяє безпекова ситуація.
- Будівництво та ремонт укриттів у школах: у 2024 році для Херсонської області виділено 200 млн грн субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти.
- Модернізацію харчоблоків та шкільних їдалень: цьогоріч від області не подавали заяви на модернізацію, але в разі передбачення в державному бюджеті на 2025 рік відповідної субвенції, заклади загальної середньої освіти Херсонської області зможуть подати заявки на участь у конкурсі для отримання коштів.
- Придбання шкільних автобусів: у 2024 році для Херсонської області передбачено субвенцію з державного бюджету на придбання шкільних автобусів у розмірі 6,6 млн грн.
- Організація освітнього процесу для дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, відновлення зруйнованих та пошкоджених закладів освіти та психологічна підтримка учасників освітнього процесу.
- Відновлення та відбудова: 28 закладів освіти додано до переліку об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту у Херсонській області.
- Для нас важливо забезпечити якісну освіту для всіх дітей. Цінуємо стійкість освітян, які працюють у складних умовах, та продовжуємо комплексну підтримку.