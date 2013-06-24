Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу і закликав збільшити та пришвидшити військову допомогу для України, зокрема постачання додаткових систем ППО, а також підтримати удари України по військових цілях на території рф.

На початку онлайн-виступу Дмитро Кулеба показав міністрам фото восьмирічного хлопчика Михайла з Харкова, чий батько міг бути серед загиблих у будівельному гіпермаркеті, який росіяни знищили ударом в суботу, 25 травня.

«На фото ви бачите, як поліцейський бере у хлопця мазок ДНК, який потрібен для пошуку його батька серед можливих жертв цього удару», — розповів міністр європейським колегам. Він наголосив, що цей варварський воєнний злочин — частина систематичної стратегії росії, яка намагається знищити життя Харкова та інших українських міст і громад.

«Часу на рефлексії немає, потрібні дії. Цілком зрозуміло, що необхідно зробити. Надати Україні додаткові «Патріоти» та інші сучасні системи протиповітряної оборони, а також підтримати українські удари по військових цілях на території росії», — зазначив він. Глава МЗС України наголосив, що в той час як на Заході все ще є ті, хто боїться ескалації, вороги вільного світу росія, Іран і Північна Корея посилюють співпрацю та взаємопідтримку. Вони набирають зухвалості, що загрожує дестабілізацією не лише в Європі, а й в інших регіонах світу. Надання Україні необхідної підтримки задля паритету та переваги на полі бою змінить цю ситуацію та змусить їх змінити плани.

Міністр також закликав європейські країни інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс і закуповувати зброю для України безпосередньо в українських виробників. Їхні виробничі потужності цього року вже значно перевищують обсяг доступних фінансових ресурсів, тому такі контракти дадуть змогу оперативно підвищити надходження зброї в українське військо, повідомляє МЗС.