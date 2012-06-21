8-9 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає з робочим візитом Федеративну Республіку Німеччина.
Дмитро Кулеба проведе переговори з міністром закордонних справ Гайко Маасом та двосторонні зустрічі із керівництвом Парламенту, членами уряду, лідерами провідних політичних партій та представниками бізнес-кіл Німеччини.
Ключовими темами візиту стануть двосторонні відносини України та Німеччини, підтримка зусиль із відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, подальша інтеграція України до ЄС та НАТО, енергетична безпека України та Європи.