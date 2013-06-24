Міністр економіки та фінансів Італії Джанкарло Джорджетті заявив у четвер, що міністри "Групи семи" (G7) під час зібрання у межах зустрічей Міжнародного валютного фонду підтвердили "повну, упевнену підтримку України".

Окрім цього, міністри підтвердили намір використовувати заморожені російські активи для підтримки Києва, однак Джорджетті додав, що це завдання є «делікатним».

Очільник економічного відомства Італії також зазначив, що його країна, яка головує у «Групі семи», запросила міністра фінансів України Сергія Марченка на зустріч міністрів фінансів G7, яка проходитиме у місті Стреза із 23 по 25 травня.

Як відомо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 17-19 квітня перебуває в Італії, де візьме учатсь у міністерській зустрічі «Групи семи».

Як повідомлялося, Нижня палата парламенту Швейцарії – Національна рада – відхилила пропозицію приєднатися до роботи створеної G7 міжнародної цільової групи з пошуку активів російських олігархів (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs або REPO).

У середу Національна рада відхилила відповідну пропозицію депутатів від «Партії Зелених» більшістю в 101 голос проти 80.

У Швейцарії поки що не створено офіційної робочої групи з реалізації міжнародних економічних санкцій, запроваджених проти Росії через її агресію проти України. Це питання зараз курує Державний секретаріат з економічних питань (SECO) у складі федерального міністерства економіки.

«Будучи країною, в якій розміщені значні російські активи, а також великим сировинним трейдером, Швейцарія несе велику відповідальність у цій галузі. Членство (в групі REPO – ред.) стало б чітким політичним сигналом», - вважає депутатка від «Партії Зелених» Франциска Різер.

За різними оцінками у швейцарських банках, зокрема, російськими особами, які потрапили до санкційних списків, розміщено активи розміром від 150 млрд (164,9 млрд доларів) до 200 млрд швейцарських франків. Поки що Швейцарія заморозила лише 7,5 млрд швейцарських франків.

Джерело: Укрінформ