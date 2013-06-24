Днями у Національному заповіднику «Софія Київська» відбулася спеціальна зустріч віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної з державним міністром Німеччини у справах Європи Анною Люрманн та міністром у справах Європейського Союзу Польщі Адамом Шлапкою у форматі «Веймарського трикутника». Францію представляв Надзвичайний і Повноважний посол в Україні Гаель Весьєр.

Ольга Стефанішина звернула увагу на важливість візиту високопосадовців країн-членів ЄС у Київ у контексті офіційного початку переговорів про вступ України в ЄС і подякувала за підтримку їхніх країн рішення про ухвалення переговорної рамки для України та початку офіційного переговорного процесу щодо вступу.

«Зустріч у Києві особлива, адже ми перебуваємо на історичному етапі нашого повернення в сім’ю європейських країн. Ухвалено важливе рішення про офіційний початок переговорів щодо вступу нашої країни в Євросоюз. Вдячні партнерам за підтримку України на шляху реформ і трансформацій нашої держави навіть в умовах повномасштабної війни. Упевнена, що протягом цього візиту ви зможете особисто докладніше ознайомитися з тією роботою, яку проробила наша країна, зокрема протягом останніх двох років з моменту отримання статусу кандидата», — зауважила Ольга Стефанішина.

Вона розповіла про підготовку першої міжурядової конференції, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС, і проінформувала про пророблені Україною кроки на шляху до ухвалення ЄС цього рішення, а також подальші плани в межах переговорного процесу.

Міністри відзначили прогрес України у пророблених реформах для відкриття переговорів про членство в ЄС і наголосили на важливості продовження імплементації ухвалених змін у царинах верховенства права, судової реформи, медіа та захисту національних меншин України.

Окремо на зустрічі йшлося про розширення ЄС зокрема в контексті виборів у євроінституції та формування нової Єврокомісії й порядку денного ЄС на найближчі роки.

«Майбутнє України — в Європейському Союзі. Ми прибули у Київ з візитом, щоб чітко про це заявити. Тісно співпрацюючи з українською владою, розпочнемо переговори про вступ з Україною наступного тижня завдяки надзвичайним спільним реформаторським зусиллям українського парламенту, уряду та громадянського суспільства, — зауважила державний міністр ФРН у справах Європи Анна Люрманн. — Ми бачимо перші результати реформ, які Україна імплементувала попри складну ситуацію, пов’язану з війною, що триває. Таких значних результатів вдалося досягти зокрема завдяки українським чоловікам і жінкам, які служать у лавах ЗСУ та боронять не тільки свою країну, а обстоюють принципи суверенітету, цілісності та недоторканності території. Ми й надалі підтримуватимемо Україну на її шляху до ЄС і встановлення миру стільки, скільки буде потрібно».

Міністр у справах Європейського Союзу Республіки Польщі Адам Шлапка зазначив: «Ми прибули до Києва, щоб вкотре засвідчити нашу підтримку євроінтеграційних прагнень України. Із часів Революції Гідності українці віддають життя за свободу, незалежність і суверенітет, а також за можливість вибору свого майбутнього. Українці вже визначилися, що майбутнє їхньої держави лежить у площині євроатлантичної спільноти та родини країн ЄС. Це свідчить, що українці прагнуть та поділяють європейські цінності: свободу, права людини, верховенство права. Польща завжди підтримувала євроінтеграційний рух України.

Хочу підкреслити, що Україна виконала всі умови, визначені Єврокомісією для наступного кроку — початку переговорів про членство. Ми підтримуємо проведення першої міжурядової конференції наступного тижня в межах бельгійського головування в ЄС.

Переговори — комплексний і складний процес, який потребує ґрунтовних трансформацій усередині країни. Польща й надалі підтримуватиме Україну на цьому шляху».

У межах візиту високопосадовці країн-членів ЄС відвідали НАЗК, де провели зустріч із керівництвом НАЗК, ВАКС, НАБУ та САП. Вони ознайомилися з основними здобутками України в контексті імплементації реформ, спрямованих на запобігання і протидію корупції, повідомляє Служба віцепрем’єр-міністра.