Країни «Великої сімки» підтвердили свою підтримку посилення транскордонного зв’язку, зокрема інфраструктури та побудови стійких ланцюгів постачання, а також інтеграцію транспортної мережі України через розвиток нових залізничних сполучень з європейською колією. Про це йдеться в декларації за підсумками Саміту міністрів транспорту G7, участь у якій узяв віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

У документі, який підбиває підсумки саміту, міністри транспорту G7 підтвердили, що відбудова України залишається ключовим пріоритетом.

Вони схвалюють різноманітні ініціативи, спрямовані на стійкість глобальних ланцюгів постачання попри незаконну агресію росії проти України, такі як український Чорноморський коридор та Програма ОЕСР в Україні. Вони визнають ініціативу ЄС — Україна «Шляхи солідарності» (Solidarity Lanes) як вектор інтеграції України та Молдови в європейську транспортну зону та постійні ворота до єдиного ринку ЄС і глобальних ланцюгів постачання.

Міністри також підкреслили важливість українського Чорноморського коридору як економічного та ефективного експортного коридору через Чорне море, ініціативи щодо розмінування Чорного моря, а також виконання угоди між ЄС та Україною про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Учасники саміту наголосили на важливості відновлення зруйнованих транспортних систем для сприяння швидкому відновленню України від наслідків незаконної загарбницької війни росії.

За підсумками зустрічі було оголошено про створення робочої групи G7 щодо ланцюгів постачання, щоб зосередитися на актуальних транспортних викликах, повідомляє Мінінфраструктури.

Джерело: Міністерство інфраструктури