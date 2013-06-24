У четвер віцепрем’єр-­міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, міністр Німеччини у справах Європи Анна Люрманн та міністр у справах ЄС Польщі Адам Шлапка зустрілися із представниками Одеської обласної військової адміністрації й почули безпекову доповідь про ситуацію і потреби області від представників місцевої влади, ДСНС та ДПС України. Участь у зустрічі взяли зокрема начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, начальник регіонального управління ДПСУ бригадний генерал Юрій Петрів і начальник ГУ ДСНС України в Одеській області Денис Платонов.

Високопосадовці відвідали зерновий термінал Одеського морського порту й на власні очі побачили руйнівні наслідки російських атак по цивільній інфраструктурі міста.

«Крім Києва, де ми говорили про політичні питання і реформи, мені було важливо запросити міністрів в Одесу — місто, яке підтримує економіку країни завдяки морським зерновим коридорам.

Одеса потребує засобів протиповітряної оборони для захисту чорноморського коридору та самого міста. Колеги­міністри були сповнені сміливості та рішучості приїхати в Одесу за тиждень до Першої міжурядової конференції в Люксембурзі, де Україна офіційно відкриє переговори про членство в ЄС. Адже для них Одеса — це передовсім Європа», — наголосила Ольга Стефанішина за підсумками візиту.

Вона подякувала іноземним колегам за рішучість і послідовність підтримки України на її євроінтеграційному шляху.

Міністр у справах Європи Німеччини Анна Люрманн зазначила: «Одеса критично важлива для всього світу через її роль в експорті українського зерна.

Під час Саміту миру у Швейцарії, на якому було багато делегатів з Африки й Латинської Америки, вони наголошували, наскільки важливо отримувати зерно з України, щоб їхні люди мали продовольство, а фермери — добрива. Тому ми дуже вражені і дуже вдячні хоробрим українським Збройним силам, які зуміли забезпечити роботу українського зернового коридору. Ми повинні допомогти у забезпеченні протиповітряної оборони — це головний пріоритет на даний момент».

Вона нагадала про рішення Німеччини передати Україні третю систему Patriot: «Ми знаємо, що необхідно робити більше, і ми готові надалі підтримувати Україну, щоб вона перемогла в цій жорстокій війні».

«Ми дуже добре розуміємо, що діяльність Одеси критично важлива не лише для української економіки, а і для продовольчої безпеки всього світу, зокрема країн Північної Африки, Близького Сходу тощо. Ми також розуміємо, що Одеса повинна працювати як найважливіший зерновий хаб України. Тому переконуємо наших партнерів щодо необхідності допомоги місту. Польща надає значну військову підтримку Україні і допомагає в різних коаліціях.

Переконуємо наших партнерів, що кожна сторона повинна пропорційно долучитися до цієї допомоги, щоб Україна і Одеса зокрема могли захистити себе, а порти продовжували працювати», — зазначив міністр у справах Європейського Союзу Польщі Адам Шлапка за підсумками візиту, повідомляє Служба віцепрем’єр­міністра.