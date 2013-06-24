Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний разом із заступником Міністра розвитку громад та територій України Олексієм Рябикіним провели зустріч із представниками Всеукраїнської асоціації громад, Всеукраїнської асоціації об’єднаних територіальних громад, Асоціації міст України та Української асоціації районних і обласних рад. На заході обговорили візію реформування та розвитку спорту в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Матвій Бідний представив аналіз поточного стану спортивної галузі, кращі європейські практики розвитку масового та професійного спорту, а також окреслив напрямки реформування спортивної сфери. Одним із головних елементів є впровадження системи громадських спортивних клубів.

«Наша мета — створити прозору систему, яка сприятиме створенню та розвитку громадських спортивних клубів, забезпечить їх підтримку в громадах. Вони стануть фундаментом для розвитку дитячого, масового, адаптивного спорту, а також дадуть можливості для пошуку та розвитку спортивних талантів. Громадські спортивні клуби — це центри сили та єдності у громадах», — зазначив Матвій Бідний.

«Для успішного впровадження реформи важливо забезпечити відкритий діалог з громадами. Публічні консультації та постійна комунікація з місцевими органами влади допомагають врахувати їхні потреби та ідеї. Мінрозвитку завжди готове до співпраці та діалогу — тільки спільними зусиллями ми зможемо створити ефективну систему, яка відповідатиме вимогам часу та сприятиме розвитку спорту в громадах», — зазначив Олексій Рябикін.

Представники асоціацій органів місцевого самоврядування подякували Міністру за лідерство у впровадженні реформи та підтримали необхідність зміни підходів до реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту. Представники громад поділились своїми думками щодо подолання можливих викликів, із якими можуть зіткнутися під час переходу до нової моделі функціонування спортивної галузі.

Сторони домовилися поглиблювати співпрацю та комунікацію, а також домовились організувати розʼяснювальну роботу у територіальних громадах. Це сприятиме планомірному впровадженню нових підходів функціонування спортивної галузі.