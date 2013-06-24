23 травня представники Мінмолодьспорту взяли участь у засіданні Експертної ради з комунікацій безбар'єрності під головуванням Радниці-уповноваженої Президента України Тетяни Ломакіної. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На засіданні обговорили результати дослідження громадської думки щодо безбар'єрності та як публічні комунікації допомагають українцям зрозуміти цю важливу тему. Голова Центру соціальних змін та поведінкової економіки Андрій Длігач зазначив, що рівень обізнаності з безбар'єрністю зростає.

Радниця-уповноважена Президента України з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна наголосила, що безбар'єрність — це філософія суспільства без обмежень, яка ґрунтується на повазі до кожної людини. Вона підкреслила важливість залучати громадян до створення безбар'єрного простору.

Директор департаменту масового спорту та здоровʼя нації Мінмолодьспорту Сергій Тимофєєв акцентував увагу присутніх на тому, що у межах флагманського проекту Міністерства «Активні парки - локації безбар'єрного дозвілля» ми ставимо за мету зробити заняття з рухової активності доступними для всіх українців. Саме в рамках цього проекту з початку 2024 року функціонує понад 20 адаптивних клубів, у яких люди з інвалідністю можуть займатися фізичною культурою та спортом із допомогою кваліфікованих тренерів. Ми плануємо розширити кількість адаптивних клубів протягом цього року.

Ми у Мінмолодьспорті сповідуємо філософію безбар'єрності і закладаємо її в основу наших проектів, ініціатив та комунікацій.

У засіданні Експертної ради з комунікацій безбар'єрності взяли участь представники Офісу Президента, міністерств, громадських організацій та бізнес-спільноти.

З боку Мінмолодьспорту у засіданні взяли участь представники департаменту масового спорту та здоровʼя нації Сергій Тимофєєв та Лідія Юзвов, а також заступник начальника управління стратегічного планування та комунікацій Сергій Биков.

Засідання Експертної ради з комунікацій безбар'єрності при Міністерстві культури та інформаційної політики України проведено у межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, яка реалізується за ініціативи Першої Леді України Олени Зеленської.