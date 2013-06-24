Віце-прем’єр-міністр України — Міністр національної єдності України Олексій Чернишов у рамках зустрічі з Постійним представником Програми розвитку ООН в Україні Яко Сільє підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо поглиблення співпраці у формуванні та реалізації політик, пов’язаних із національною єдністю, розвитком громадянської ідентичності, стратегічних комунікацій і протидії дезінформації. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Меморандум передбачає співпрацю за кількома напрямами:

●⁠ Розробка і впровадження спільних ініціатив, зокрема цифрових інструментів, спрямованих на посилення національної єдності та суспільного діалогу.

●⁠ Проведення спільних досліджень і надання експертної підтримки Міністерству у формуванні та реалізації політики національної єдності.

● Розробка стратегічних комунікацій та інформаційних кампаній, спрямованих на підтримку соціальної згуртованості й заохочення громадян до суспільного діалогу.

●⁠ Посилення інституційної спроможності Міністерства у сферах стратегічних комунікацій, стратегічного планування, прозорості та залучення громадян.

● ⁠Підтримка створення умов для добровільного повернення українців з-за кордону, вивчення громадських настроїв, моніторинг впливу політик національної єдності й обмін міжнародним досвідом.

«Міністерство національної єдності України продовжує працювати над формуванням політик, що об’єднують українське суспільство і зберігають зв’язок із нашими громадянами по всьому світу. Ми щиро вдячні ПРООН в Україні за готовність підтримувати нас у реалізації надзвичайно важливих для країни ініціатив. Втілення спільних проектів сприятиме зміцненню єдності українців», — резюмував Віце-прем’єр-міністр — Міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє зазначив, що підписання Меморандуму є важливим кроком до реалізації спільного бачення ПРООН і Міністерства щодо згуртованої України, заснованої на діалозі, прозорості та взаємній повазі.

«Ми вітаємо створення Міністерства національної єдності — це своєчасний і стратегічний крок, особливо в умовах війни, — зазначив Сільє. — ПРООН готова й надалі підтримувати Уряд України — від зміцнення національної та громадянської ідентичності, стратегічних комунікацій і протидії дезінформації до створення умов для добровільного повернення українців з-за кордону. Ми пишаємося тим, що стоїмо поруч з Україною в ці вирішальні часи, та зробимо все можливе, щоб підтримати єдність, згуртованість і відновлення».