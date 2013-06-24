Майже 139 000 кв. км території України нині потенційно забруднено вибухонебезпечними предметами. Щоб прискорити гуманітарне розмінування, Міністерство оборони ініціює створення екосистеми полігонів для тестування новітніх технологій розмінування. Цедасть змогу прискорити впровадження інноваційних рішень у цьому сегменті. Про це йшлося під час воркшопу «Сучасні виклики та інноваційні підходи у сфері протимінної діяльності», до якого долучилося понад 300 учасників. Захід організувало Міністерство оборони запідтримкиОБСЄ.

«Ми створюємо не просто полігони чи бази даних — ми формуємо нову екосистему безпеки, де кожна інновація проходить реальні випробування, а кожне рішення має підтримку фахової спільноти. Це системна інфраструктура, яка працює на життя», — зазначив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля.

Передбачено, що екосистема полігонів матиме гібридну модель взаємодії. Це означає синхронізацію державних, освітніх, виробничих і операторських майданчиків для тестування новітніх рішень. Центральним елементом майбутньої інфраструктури станеНавчально-випробувальний комплексз розвитку новітніх технологій та інновацій у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, презентований на заході. Ця масштабна й важлива ініціатива, яку реалізують за участі Міноборони і зацікавлених партнерів, передбачає створення спеціалізованих полігонних зон (для вибухових, водних, динамічних випробувань), лабораторної й аналітичної бази для досліджень і випробувань, освітнього центру підготовки фахівців, зокрема йдеться про міжнародні тренінги, платформи для тестування та допуску нових технологій до застосування, повідомляє Міноборони.