Закупівельна агенція Міноборони «Державний оператор тилу» розпочинає процес сертифікації ІТ-системи харчового забезпечення ЗСУ DOT-Chain та її модулів на відповідність NIST RMF. Це американський стандарт у галузі кібербезпеки, спрямований на посилення кіберзахисту в ключових державних секторах: стратегічних підприємствах, державних установах та організаціях.

Стандарт NIST дає змогу не лише ефективно протидіяти кібератакам, а й швидко адаптуватися до нових загроз. Згідно з вимогами Держспецзв’язку, впровадження цього стандарту стане обов’язковим для державних ІКС-систем. Нині в Україні лише дві державні інформаційно-комунікаційні системи мають відповідний сертифікат: інтеграційна платформа «Дельта» та Система виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки CSOC.

«У сучасній війні захист цифрової інфраструктури не менш важливий, ніж захист фізичних складів чи маршрутів постачання. 2025 року на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ ДОТом передбачено понад 44,8 мільярда гривень, і впровадження NIST RMF підвищує стійкість цієї системи до втручання з боку противника», — зазначив директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

ДОТ посилює вимоги до політики інформаційної безпеки постачальників продуктів харчування, які взаємодіють з ІТ-системою DOT-Chain. Це дасть змогу не лише підвищити загальний рівень захисту даних усього процесу забезпечення, а й зробити постачальників стійкішими до всіх типів кібератак, повідомляє Міноборони.