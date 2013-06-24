російське міноборони оголосило про проведення регулярних стратегічних командно-штабних навчань «Схід-2022», які відбудуться з 30 серпня по 5 вересня у Східному військовому окрузі росії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на військове відомство рф.

Уточнюється, що у маневрах братимуть участь війська округу, ВДВ та далека авіація, а також військові контингенти інших держав.

При цьому міноборони заявило, що «низка закордонних ЗМІ поширює недостовірну інформацію про проведення нібито якихось мобілізаційних заходів». За словами відомства, це не відповідає дійсності, і»до проведення спеціальної військової операції залучається лише частина збройних сил рф».

Спостерігачі наголошують, що «Схід-2022» – це перші російські військові навчання після початку повномасштабної війни з Україною. Попередні великі маневри проходили 19 лютого. Ними керував президент росії володимир путін у присутності олександра лукашенка.

У збройних силах росії існує система щорічних стратегічних навчань з чотирирічною ротацією: «Центр-2019», «Кавказ-2020», «Захід-2021», «Схід-2022».