Міністерство оборони уклало меморандум щодо розвитку інноваційної технології UA DroneID з Міністерством цифрової трансформації, ГО «Аеророзвідка» та компанією Cossack Labs. Раніше Центр інновацій Міноборони презентував технологію інтеграції дронів до системи DELTA країнам НАТО.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко, це рішення унікальне і з погляду розроблення, і з погляду цивільно­військової співпраці заради інновацій.

«Працюємо над тим, щоб екосистема продуктів DELTA повністю забезпечувала потреби військовослужбовців. Інтегрована технологія допоможе мінімізувати дружній вогонь, зберегти більше наших дронів та аналізувати використання безпілотників», — прокоментувала вона цю ініціативу.

До речі, цю технологію вже протестували в бойових умовах з ударними дронами. Застосування UA DroneID дає змогу підвищити безпеку й ефективність місій, забезпечує ситуаційну обізнаність на полі бою під час виконання завдань. У подальшому технологія в системі DELTA відкриє безліч можливостей аналізу використання безпілотників: наприклад, планувати, які з них краще застосовувати для ураження певних цілей.

«Україна — найперша країна, що стикається з роботизованою війною. Постійний технологічний розвиток допоможе підвищити ефективність безпілотників та прибрати людину з поля бою», — переконана Катерина Черногоренко.

DELTA — унікальна екосистема військових продуктів, побудована за стандартами НАТО. Вона дає змогу бачити поле бою в режимі реального часу та відображає повітряну, наземну, морську ситуацію на цифровій мапі. Також до системи входять месенджер і стримінг, які дають змогу спілкуватися в захищеному контурі та бачити трансляцію з БпЛА в реальному часі. Система дає змогу обмінюватись інформацією в межах підрозділу, бригади, а за потреби — із союзниками.

Джерело: Міноборони