З початку 2024 року Міністерство оборони України спільно з Міністерством юстиції повернуло у державну власність 30 земельних ділянок, незаконно оформлених третіми особами, загальною площею 3 487 гектарів та три об’єкти нерухомості площею 1 668 кв. м. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Порушення було виявлено під час систематичного моніторингу державних реєстрів. Для відновлення законних прав на майно Головне управління земель оборони та фондів Міноборони направило понад 15 скарг до Мін'юсту. У результаті їх розгляду незаконні реєстраційні дії скасували, й земельні ділянки повернулися у розпорядження оборонного відомства.

«Захист державної власності є одним із наших пріоритетів. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб запобігти незаконному відчуженню земель оборонного призначення та іншого військового майна, яке належить Україні. Спільно з Міністерством юстиції ми активно працюємо, щоб гарантувати повернення цих активів державі», — наголосив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Керівник Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України Іван Кородюк підкреслив, що повернення державного майна, особливо земель оборонного призначення, є принциповим питанням для захисту національних інтересів України в умовах триваючої збройної агресії росії.

«Ми приділяємо особливу увагу розгляду скарг щодо реєстраційних дій, які могли призвести до неправомірного відчуження державних активів. Міністерство юстиції разом із Міноборони активно використовує всі доступні правові механізми повернення майна державі. Ми стоїмо на варті інтересів українського народу і не допустимо, щоб будь-хто заволодів державними ресурсами всупереч закону», — наголосив Іван Кородюк.

Зазначимо, що раніше Міноборони спільно з Держгеокадастром відновили права держави на 69 земельних ділянок, незаконно виведених із державного фонду. 30 з них вдалося повернути завдяки співпраці з Міністерством юстиції України.

Міністерство оборони продовжує співпрацю з Міністерством юстиції для захисту державних інтересів та недопущення незаконного виведення майна з державної власності.