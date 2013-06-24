Заступник Міністра оборони України Станіслав Гайдер провів у Києві зустріч із директором Управління оборонного і безпекового співробітництва НАТО Пірсом Казалетом.

Станіслав Гайдер нагадав, що у лютому Кабінет Міністрів затвердив порядок надання Україні летальної допомоги від країн-партнерів.

За його словами, цифрова система логістики LOGFAS, за допомогою якої партнери отримують інформацію про статус наданої допомоги, вже працює на повну потужність.

Також покращується система звітності, своєчасне та повне звітування щодо кінцевого використання наданої допомоги є пріоритетом, сказав заступник Міністра.

Наразі, Міністерство оборони завершує опрацювання переліку потреб в нелетальній допомозі для розвитку Сил оборони.

«Найближчим часом передамо його стороні НАТО», - наголосив Станіслав Гайдер.

Джерело: Міністерство оборони