Фахівці системи Міністерства оборони України вперше беруть участь у розробці нового проекту Науково-технічної стратегії НАТО. Це стало можливим завдяки привілейованому членству України в Організації НАТО з науки та технологій (STO). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Науково-технічна стратегія є основним засадничим документом, що окреслює завдання, цілі Альянсу в цій сфері та механізми їх реалізації, а також визначає політику, яку впроваджуватиме Рада НАТО з науки та технологій у найближчі шість років.

Українські фахівці працюють над документом у тісній співпраці з представниками STO.

«Залученість наших фахівців засвідчує довіру та зацікавленість партнерів у більш тісній співпраці з науковцями системи Міноборони у сфері оборонних наукових досліджень і розробок. Консолідація зусиль та належна координація допоможе досягти прогресу в реалізації Науково-технічної стратегії НАТО», – зазначив директор Департаменту військової освіти і науки Володимир Мірненко.

Він зауважив, що формування спільної наукової бази знань та проведення заходів наукової дипломатії сприятимуть євроінтеграційним процесам та загальній взаємосумісності з Альянсом. Крім того, це дасть змогу поліпшити оборонні спроможності України завдяки спільним науковим здобуткам і технологічним новаціям.

STO – це допоміжний орган НАТО, що працює для задоволення науково-технічних потреб Альянсу та держав-партнерів шляхом створення та розповсюдження передових наукових знань, технологічних розробок та інновацій.