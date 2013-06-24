У вступному слові перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що питання безпеки буде одним із пріоритетних ще багато років і після завершення війни, тому Кабінет Міністрів уже формує нові підходи в ньому.

Ухвалення урядом на засіданні Концепції безпеки закладів освіти Прем’єр прокоментував так: «Ідеться не лише про розбудову сучасних комфортних укриттів. Концепція передбачає нові підходи до пожежної безпеки, охорони шкіл із залученням відповідних підрозділів поліції, нові підходи до пропускного режиму, відеоспостереження, інклюзивності. Концепція дасть змогу впроваджувати чіткі алгоритми дій у разі небезпеки, додаткове навчання для вчителів та учнів, як діяти в різних ситуаціях. Хочемо, щоб наші діти продовжували навчання в максимально безпечному просторі».