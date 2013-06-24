Міністерство оборони Японії підписало чотири контракти на розробку та постачання ракет з найбільшою оборонною фірмою країни Mitsubishi Heavy Industries.
Про це заявили в оборонному відомстві Японії, передає Укрінформ із посиланням на Bloomberg.
Як зазначається, контракти включають розробку крилатої ракети для підводних човнів та серійне виробництво гіперзвукового літального апарата для оборони островів. Очікується, що озброєння буде поставлено на облік Збройних сил країни у 2026-2027 роках.
Два інші контракти стосуються виробництва зенітно-ракетних комплексів Type 12 та розробки досконаліших ракет для них.
На тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну Японія оголосила про плани збільшити оборонний бюджет приблизно на 60% протягом наступних п'яти років. Це означає відмову від обмеження військових витрат у вигляді 1% від ВВП.
У бюджеті цього року міністерство оборони Японіїпередбачило близько $10,5 млрд на розвиток ракетних можливостей.
Японія також планує придбати ракети Tomahawk від Raytheon Technology Corp. і Joint Air-to-Surface Standoff Missile від Lockheed Martin Corp.