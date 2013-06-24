Про це під час поїздки до Харківської області сказав міністр оборони Олексій Резніков. Вона відбулася спільно з головою Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександром Завітневичем і директором Державного концерну «Укроборонпром» Юрієм Гусєвим.

Під час робочого візиту міністр провів тестування танка «Оплот». «Я переконаний, що в танковій коаліції в перших рядах має бути саме український танк, як-от БМ «Оплот». На фронті обов’язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність — це збереження життя наших захисників і захисниць. Щоб вони могли захищати нас, не втрачали здоров’я, їм потрібна броньована техніка. Я люблю кухню і музику різних народів світу, але у промисловості залишаюся українопротекціоністом. Саме тому ухвалено рішення, що МОУ замовить в Укроборонпрому для українського війська «Оплоти», — сказав Олексій Резніков.

У межах візиту міністр нагородив відзнаками співробітників одразу кількох підприємств Укроборонпрому за внесок в обороноздатність України. Він зазначив, що Укроборонпром — надійний партнер на шляху до перемоги.