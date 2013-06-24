Міністерство оборони замовить українські танки «Оплот» для ЗСУ. Про це під час візиту до Харківської області сказав Міністр оборони України Олексій Резніков, передає Урядовий портал.

Поїздка відбулася спільно з головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександром Завітневичем і директором Державного концерну «Укроборонпром» Юрієм Гусєвим та за участі очільника Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синєгубовим.

Зокрема, в ході робочого візиту Міністр оборони провів тестування танку «Оплот».

«Я переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ «Оплот». На фронті обов’язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність – це збереження життя наших захисників і захисниць. Щоб вони могли захищати нас, щоб вони не втрачали своє здоров’я, їм потрібна броньована техніка. Я люблю кухню і музику різних народів світу, але в промисловості я залишаюся промисловим українопротекціоністом. Саме тому ухвалено рішення, що МОУ замовить у «Укроборонпрому» для українського війська «Оплоти», — сказав Міністр.

Окрім того, в рамках візиту Міністр нагородив відзнаками співробітників одразу декількох підприємств «Укроборонпрому» за внесок в обороноздатність України. Він зазначив, що «Укроборонпром» є надійним партнером на шляху до перемоги.

«Перші місяці повномасштабного вторгнення Україна вистояла завдяки героїзму Сил безпеки та оборони України, а також безперервній роботі підприємств «Укроборонпрому». Адже перші зразки важкого західного озброєння Україна почала отримувати лише наприкінці минулорічної весни. Наше завдання – це спільно з країнами-партнерами забезпечити постійне збільшення обсягів виробництва та ремонту усіх видів озброєння та військової техніки – і кожного дня ми, державний оборонно-промисловий комплекс, спільно з Міноборони робимо все можливе для наближення нашої перемоги», – відзначив Генеральний директор «Укроборонпром» Юрій Гусєв.

Також відбулася робоча зустріч із головою Харківської ОВА. Олег Синєгубов наголосив, що для регіону дуже важлива підтримка Міноборони, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та «Укроборонпрому».

«Захисники, які зараз перебувають на лінії оборони Харківщини, щодня впевнено тримають свої позиції і завдають удари ворогу у відповідь. Ми допомагаємо нашим військовим гуманітарною допомогою та необхідним обладнанням. Робимо все, щоб наблизити Перемогу», – зазначив Олег Синєгубов.