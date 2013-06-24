3 квітня, на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського відбулася установча нарада з питань захисту прав військовослужбовців під головуванням Міністра оборони України Рустема Умєрова та за участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Головна тема засідання – ефективний захист прав військовослужбовців та членів їхніх сімей шляхом запровадження нової інституції.

Зокрема, створено Центральне управління захисту прав військовослужбовців, яке безпосередньо підпорядковується Міністру оборони та відповідатиме за розгляд звернень та скарг військовослужбовців, надання первинної правничої допомоги, проведення перевірок та розслідування порушень прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

«Реалізація цієї ініціативи передбачає комплексний підхід до захисту прав воїнів та членів їхніх сімей, включаючи реагування на конкретні скарги, аналіз конкретних ситуацій, виїзд на місця порушень, проведення перевірок та подальші заходи з відновлення прав», – заявив Міністр оборони України Рустем Умєров.

Під час установчого засідання також було презентовано підхід, напрацьований для забезпечення правового захисту військових з урахуванням специфіки їхньої діяльності.

Основні порушення, які будуть перевірятися Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, включають:

• забезпечення військовослужбовців

• право на відпустку

• недопущення зловживання правами командирів

• ненадання/недостатнє надання медичної допомоги

• соціальні гарантії

• порушення гендерної рівності.

«Я вдячний Міністру оборони, що нині ми бачимо презентацію цього важливого проекту. Це дієвий інструментарій для захищення прав діючих військових та військовозобовʼязаних. Це демонстрація того, що система може забезпечити право на справедливість», – зазначив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Під час роботи над документом був врахований досвід країн, де інститут військового омбудсмена вже довів свою ефективність: Швеції, Норвегії, Австрії, Німеччини, Канади, Ірландії, Чеської Республіки та Бельгії. У Швеції інститут військового омбудсмена успішно функціонує понад 110 років.

«Ми маємо гарячу лінію, маємо інструменти моніторингу соцмереж, де військові пишуть про порушення своїх прав. Тепер маємо сили і засоби швидкого реагування на такі сигнали. Якщо проведена за моїм наказом перевірка встановить склад злочину щодо порушення прав військовослужбовців, відповідне звернення буде негайно спрямовуватись до правоохоронців. Воїни мають і будуть відчувати, що їхня гідність є для МОУ найвищою цінністю. І Міністерство не дозволить нікому зневажавати права військових», – наголосив Рустем Умєров.