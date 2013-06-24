Партнером проєкту, який забезпечує підготовку та навчання операторів безпілотників, виступає Victory Drones — команда фонду Dignitas за підтримки United Help Ukraine. Набір громадян, які бажають служити операторами БпЛА, відбуватиметься через центри рекрутингу української армії.

Стати оператором може будь-хто віком понад 18 років навіть без схожого цивільного досвіду. Достатньо звернутися в один із центрів рекрутингу, де допоможуть заповнити заявку і нададуть супровід усього процесу. Прийти та спробувати себе можна вже з повісткою про уточнення даних.

«Спочатку людина проходить курси онлайн. Якщо результат позитивний, переходить на інший етап. Тут вона вже безпосередньо спілкується з фахівцями Victory Drones, бере на себе зобов’язання після навчання потрапити у Збройні сили і займатися своєю професійною діяльністю. Зрештою людина вчиться керувати БпЛА на полігонах та оформлює контракт. У рекрутингових центрах рекрутери доносять цю інформацію, після чого допомагають на всіх етапах кандидатові», — каже уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Партнер Міністерства оборони проєкт Victory Drones проводитиме фахове багатоетапне безкоштовне навчання онлайн і офлайн, яке в середньому триватиме місяць. На останньому етапі навчання кандидат розпочинає оформлення для проходження військової служби за контрактом в обраній військовій частині та прямує на проходження базової загальновійськової підготовки.

Після БЗВП військовослужбовець офіційно підтверджує свої навички оператора БпЛА, отримує відповідний сертифікат та прямує для проходження служби до обраної військової частини за фахом. Підготовка не обмежуватиметься лише професійними навичками пілота основних видів БпЛА. Вона міститиме тактичну медицину, психологічну допомогу у стресових ситуаціях та саморегуляцію, повідомляє Міноборони.