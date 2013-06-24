Міноборони запроваджує нову систему навчання для мобілізованих медиків. Наступний курс стартує 8 квітня у Військово-медичній академії Збройних сил України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Новий формат перепідготовки медиків, які служать у ЗСУ, передбачає можливість навчання за змішаною формою: теоретична частина онлайн і 18 днів практичної частини офлайн в академії. Про це розповіла заступник Міністра оборони Наталія Калмикова.

«Після завершення освітнього процесу мобілізовані медичні працівники не лише отримають офіцерське звання, а й можливість повернутися у підрозділ, щоб працювати на більш відповідній для себе посаді», – пояснила Наталія Калмикова.

За її словами, нова і більш гнучка форма навчання запроваджена за розпорядженням командувача медичних сил ЗСУ – для медпрацівників, які не закінчували військову кафедру і не мають офіцерського звання, але служать в армії на різних непрофільних позиціях.

Очні курси на даний момент пройшли 118 мобілізованих медиків.

Заявки для запису на курси для мобілізованих медиків приймаються на електронну адресу doz@mod.gov.ua.

Водночас цивільні лікарі, які придатні до військової служби, але не мають військової освіти, можуть звернутися на військові кафедри медичних вищих навчальних закладів.

За чотири місяці навчання вони можуть здобути офіцерське звання для подальшого проходження служби в ЗСУ на профільних для себе посадах.