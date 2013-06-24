Коштиу сумі понад 129,1 млн гривень надійшли до обласних бюджетів. Вони спрямовані на покриття витрат за спожиті комунальні послуги закладам під час безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб у жовтні — грудні 2023 року.

Йдеться про комунальні заклади, державні заклади освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, і заклади спільної власності територіальних громад області та району, які перебувають в управлінні обласних та районних рад.

Зазначимо, що ці кошти уряд виділив із резервного фонду держбюджету, а Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, згідно з відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів, спрямувало їх місцевим бюджетам для виплат компенсацій закладам, які прихистили внутрішніх переселенців, повідомляє Мінреінтеграції.