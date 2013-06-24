Родини зниклих безвісти часто не знають, як діяти та до яких органів звертатися з питань, які їх хвилюють. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, серед найбільш поширених запитань:

• Взаємодія родин зниклих із територіальними центрами комплектації та соціальної підтримки.

• Як отримати інформацію про слідчого, який веде кримінальне провадження.

• Оформлення грошового забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця.

• Як отримати витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Мінреінтеграції підготувало алгоритми дій щодо найбільш актуальних питань. Алгоритми розроблено на підставі запитів, які надходили на гарячі лінії Уповноваженого зі зниклих безвісти. Відповіді на найбільш актуальні запитання наведені за посиланням.