Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій продовжує перераховувати кошти на виплати тим, хто був у полоні. Зокрема, у 2023 році Міністерство вже спрямувало 3 млн гривень на банківські рахунки особам, які були звільнені з російського полону. Про це повідомляє Урядовий портал.

Таким чином, одноразову державну грошову допомогу по 100 тис. гривень отримали ще 30 звільнених із полону.

Факти позбавлення свободи цих осіб внаслідок збройної агресії проти України встановила відповідна комісія при Мінреінтеграції у грудні 2022 року.