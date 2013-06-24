Мінреінтеграції спільно з міжнародними партнерами реалізують три житлові проекти, які забезпечать понад 3 тисячі квартир для ВПО. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Їх обговорювали під час наради з питань житла для ВПО під головуванням Віце-прем'єр-міністра України - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

Зокрема, йшлося про проект із покращення житлових умов ВПО на сході України. Він реалізується Кредитною установою для відбудови (KfW) та Міжнародною організацією з міграції (МОМ). Проектом передбачено будівництво/реконструкцію 43 об’єктів із загальною кількістю 2 тисячі квартир.

У них планується розмістити майже 6 тисяч ВПО і громадян вразливих категорій. Цей задум втілюють у Вінницькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській і Чернівецькій областях.

Ще одна ініціатива реалізується спільно з Кредитною установою для відбудови (KfW) та Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ). Вона передбачає підготувати 220 квартир для 625 ВПО у Дніпропетровській, Львівській, Харківській і Хмельницькій областях.

Третім проектом, який Мінреінтеграції втілює з Держмолодьжитлом, є пільгове іпотечне кредитування ВПО за рахунок коштів гранту. Його надає Уряд Німеччини через Кредитну установу для відбудови (KfW). Згідно з програмою, сім’ї переселенців можуть придбати житло у кредит за найнижчою в Україні ставкою 3% на рік.

Кредити надаються на строк до 30 років із початковим внеском 6% від вартості житла. В межах програми планується надати 1094 квартири для розміщення понад 2,5 тисячі ВПО. Географія проекту — вся підконтрольна Уряду України територія.

За підсумками реалізації зазначені ініціативи мають забезпечити майже 3,3 тисячі квартир для розміщення понад 9 тисяч ВПО. Загальний обсяг фінансування цих проектів становить близько 140 мільйонів євро.

«У межах проектів міжнародної технічної допомоги Мінреінтеграції реалізує декілька житлових проектів, спрямованих на забезпечення житлом ВПО. Вони дійсно дієві та результативні. Я закликаю всі міністерства активно шукати можливості, які дозволять забезпечити житлом тих, хто змушений був виїхати з небезпечних територій», — зазначила Ірина Верещук.