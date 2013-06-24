Мінреінтеграції спрямувало до обласних бюджетів майже 60 мільйонів гривень на компенсації за розміщення ВПО. Кошти у сумі 59,9 мільйона гривень були спрямовані для надання додаткової дотації місцевим бюджетам на компенсації закладам за безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб у січні 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це повідомили під час засідання Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО під головуванням Віце-прем'єр-міністра України - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

Йдеться про комунальні заклади, державні заклади освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, і заклади спільної власності територіальних громад області та району, які перебувають в управлінні обласних та районних рад.

Зазначимо, що ці кошти Уряд виділив із резервного фонду держбюджету. Згідно з відповідним розпорядженням КМУ, Мінреінтеграції спрямувало їх місцевим бюджетам для виплат компенсацій закладам, які прихистили внутрішніх переселенців.